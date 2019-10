Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Niż Jarosław nadciąga nad Polskę z północy. To za jego sprawą już jutro w całym kraju zrobi się znacznie chłodniej, wietrzniej i pochmurniej. Nieco wyższych temperatur spodziewać się możemy dopiero w przyszły weekend.

Pogoda. Niż Jarosław będzie odpowiedzialny za ochłodzenie

W poniedziałek i we wtorek w praktycznie całym kraju występować będą przelotne opady deszczu, a miejscami na północy, obszarach podgórskich oraz w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu nie można wykluczyć burz i towarzyszących im opadów krupy śnieżnej.

Temperatura maksymalna już znacznie niższa niż w weekend, w poniedziałek od 9°C do 12°C, a we wtorek jeszcze chłodniej, od 5°C do 10°C. W nocy z poniedziałku na wtorek na północnym wschodzie kraju temperatura powietrza przy gruncie spadnie do -1°C, a temperatura minimalna, za wyjątkiem wybrzeża, w całym kraju będzie niższa od 5°C – najchłodniej będzie na Podhalu i Podlasiu, około 1°C.

Od środy do piątku na Pomorzu przelotne opadu deszczu, a na pojezierzach i północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Poza tym słonecznie lub pogodnie, więcej chmur jedynie w piątek. Noce już znacznie chłodniejsze, w wielu miejscach, głównie na północnym wschodzie i w pasie pojezierzy, ale również lokalnie w centrum czy na południu kraju, temperatura minimalna spadnie poniżej 0°C. Najchłodniej, około -2°C, będzie na Podlasiu, Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Większego mrozu spodziewamy się w kotlinach górskich, około -5°C. Dniami temperatura maksymalna nie przekroczy 10°C, najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, od 4°C do 6°C, najcieplej natomiast na zachodzie, do 9°C.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2019

1 listopada synoptycy IMGW prognozują przelotne opady deszczu na północy kraju. Najchłodniej o poranku będzie na południowym wschodzie kraju, około -2°C, najcieplej natomiast nad morzem, około 4°C.

Natomiast w dzień temperatura maksymalna wyniesie od 5°C, 6°C na wschodzie do 8°C nad morzem oraz na Śląsku i 9°C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na Pomorzu Zachodnim dość silny i porywisty, południowy i południowo-wschodni.

Galeria Pogoda: Ogromna ulewa zalała miasta. Woda porywała z ulic samochody 8

RadioZET.pl/IMGW