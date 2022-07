Niż Zelda wywoła załamanie pogody w Polsce. IMGW wydaje kolejne alerty

Głęboki niż Zelda spowoduje załamanie pogody w Polsce. We wtorek w ciągu dnia na południowym wschodzie miejscami przelotny deszcz i burze. W ich trakcie opady deszczu wyniosą 10 mm, a porywy wiatru do 60 km/h.

Prognozowana temperatura maksymalna we wtorek od 15-18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 24-25 stopni na południowym zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem i w centrum kraju: 21-22 stopni. - Dość silny i porywisty wiatr nad morzem. Osiągać będzie do 45 km/h, a w porywach do 65 km/h - mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Niż Zelda spowoduje załamanie pogody w Polsce. IMGW wydał alerty

W nocy najwięcej deszczu będzie na północnym wschodzie. Tam miejscami spadnie 30 mm, nieco słabsze przelotne opady na Warmii i Mazurach. - We wschodniej części Mazowsza i na Lubelszczyźnie prognozowana suma opadów to 15 mm. Na pozostałym obszarze noc będzie pogodna, bez opadów. Na północnym wschodzie umiarkowany, dość silny porywisty wiatr. W pozostałym obszarze kraju wiatr na ogół słaby - zaznaczył synoptyk.

fot. WX Charts, Fanipogody.pl

Temperatura w nocy będzie wyrównana - od 12 do 14 stopni Celsjusza. - Najchłodniejszym rejonem będzie południowy wschód, najcieplejszym - zachód. Jedynie nad morzem temperatura minimalna 16-18 st. C. Wiatr nad morzem nieco silniejszy. Porywy wiatru do 55 km/h - zaznaczył Michał Ogrodnik.

W związku z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku województw:

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu dotyczy północo-wschodniej części Lubelszczyzny, tj. powiatów: bialski, Biała Podlaska, łukowski, radzyński, włodawski, parczewski. Oba zjawiska możliwe są od wtorkowego popołudnia. Według synoptyków, wiać ma do godz. 1 w nocy, a opady deszczu przewidywane są do godz. 15 w środę.

Alert przed silnym wiatrem wydano również dla powiatów: lubartowskiego, lubelskiego, Lublina, łęczyńskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, chełmskiego, Chełma, zamojskiego, Zamościa, hrubieszowskiego, tomaszowskiego. Według prognoz, silny wiatr możliwy jest od godz. 13 we wtorek do godz. 1 nocy

Drugi stopień ostrzeżeń o intensywnych opadach deszczu obejmie powiaty: węgorzewski, gołdapski, suwalski, sejneński, ełcki, olecki, giżycki, piski, kolneński, moniecki, łomżyński, zambrowski, moniecki, sokólski, białostocki, wysokomazowiecki, bielski, hajnowski, siemiatycki, grajewski, augustowski

Synoptycy wydali również alerty pierwszego stopnia o silnym wietrze, które wystąpią w powiatach woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu – wskazał IMGW.

"Z każdym kolejnym dniem tygodnia pogoda będzie się poprawiać. Nie będzie to jeszcze zapowiadana fala upałów, która czego nas dopiero w przyszłym tygodniu. Jednak temperatury w kolejnych dniach tygodnia zaczną przypominać letnie na większym obszarze Polski. Niestety wciąż chłodniej będzie na wschodzie Polski" - podają FaniPogody.pl.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP/ FaniPogody.pl