Prognoza pogody. Jak wyjaśniła synoptyk IMGW-PIB, wzrost zachmurzenia, a wraz z nim pojawiające się przelotne opady deszczu i burze, to efekt przesuwającego się do Polski niżu znad Niemiec.

W niedzielę strefa niżu będzie powoli przesuwać się w kierunku centrum i po południu oprócz zachodu obejmie już większy obszar środkowej części Polski. - W burzach na południowym zachodzie kraju może spaść do 20 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać mogą do 80 km/h - poinformowała.

Ostatni ciepły dzień, idzie ochłodzenie. Pogoda w niedzielę 22 sierpnia 2021

W niedzielę najchłodniej będzie na Wybrzeżu, gdzie prognozowana jest temperatura od 18 do 20 st. C. W pozostałej części Polski od 21 do 26 st. C na Dolnym i Górnym Śląsku. Wiatr na obszarze Polski wschodniej będzie słaby i zmienny, natomiast na zachodzie silniejszy.

- Wygląda na to, że niedziela będzie ostatnim ciepłym dniem - powiedziała synoptyk. Jak dodała, kolejne dni, zwłaszcza poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie, szczególnie południowej części kraju. Temperatura osiągnie maksymalnie 21 st. C. - Jak na razie prognozy, które mamy do końca przyszłego tygodnia, wskazują na to, że taka aura utrzyma się na dłużej - powiedziała.

- W ciągu dnia temperatura kształtować się będzie na poziomie 20 st. C, będzie trochę chmur, ale będą także przejaśnienia i przelotne opady deszczu, i burze - dodała.

Jak podają FaniPogody.pl, za frontem do kraju spłyną dużo chłodniejsze masy powietrza morskiego. Temperatura spadnie już znacznie w poniedziałek 23 sierpnia. W pasie od Ziemi Lubuskiej, przez centrum po wschód kraju temperatury spadną do 12-14 stopni Celsjusza.

"Pogoda zrobi się typowo jesienna. Nowy tydzień przyniesie nie tylko ochłodzenie, lecz również sporo opadów. Pojawią się również burze nad Polską. Opady lokalnie mogą być intensywne" - czytamy.

Jak przekonują Fanipogody.pl, nocami zrobi się naprawdę zimno. "Lokalnie, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju temperatury spadać mogą nawet w okolice zera stopni. Nie można wykluczyć przygruntowych przymrozków podczas jednej z nadchodzących nocy" - informuje portal.

RadioZET.pl/ Autor: Daria Kania (PAP)/ IMGW-PIB/ Fanipogody.pl