Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Ostrzeżenia IMGW potwierdzają wcześniejsze prognozy – mamy prawdziwe załamanie pogody. Po słonecznej Wielkanocy przyszedł czas na pochmurny, burzowy i wietrzny Wielki Poniedziałek.

Instytut przewiduje powrót przymrozków, i to w aż 12 województwach.

Przymrozki pojawią się późną nocą i utrzymają się do godzin porannych 14 kwietnia w woj.: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, opolskim, dolnosląskim i lubuskim. Temperatura spadnie nawet do -5 st. C, a na Podlasiu do -6 st. C.

Burze i burze z gradem

Do tego dojdą burze na południu Polski (cztery województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), w których nocną porą spodziewamy się również oblodzenia (alert pierwszego stopnia). Opady deszczu mogą tam sięgnąć nawet do 20 mm, zaś wiatr będzie wiał z prędkością w porywach osiągającą 80 km/h.

W części Mazowsza i Lubelszczyzny możemy spodziewać się natomiast burz z gradem (do godz. 18)

Wiatr nad morzem, śnieg w górach

IMGW wydał też ostrzeżenia przed silnym wiatrem na wybrzeżu oraz opadami śniegu w górach. Silnych porywów możemy spodziewać się w nadmorskich powiatach woj. zachodniopomorskiego.Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 75 km/h z północnego-zachodu.

W górskich powiatach Polski południowej (Małopolska, Podkarpackie) w nocy spodziewać się można opadów śniegu.

RadioZET.pl/PAP/IMGW