Prognoza pogody na pierwsze dni grudnia nie ucieszy fanów zimy. Mimo że przełom listopada i grudnia jest mroźny, a wielu miejscach Polski spadł śnieg, od środy 2 grudnia do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze. Na niebie pojawi się więcej słońca, a opady śniegu będą sporadyczne. Najbliższy weekend zapowiada się znacznie cieplejszy. Temperatura w dzień wyniesie od 5 do nawet 10 stopni Celsjusza.

Pogoda długoterminowa na grudzień 2020. Ocieplenie na horyzoncie

W nocy z wtorku na środę odczujemy powiew arktycznego powietrza. IMGW po raz pierwszy w tym sezonie wydał ostrzeżenia przed siarczystym mrozem. Lokalnie temperatura może spaść do nawet minus 16 stopni. W środę 2 grudnia w całym kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia na wschodzie i południu do 4 stopni Celsjusza na zachodzie. W nocy mróz do minus 6 stopni na wschodzie i do minus 2 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W czwartek i piątek pogoda bardzo podobna. Na niebie słońce na przemian z chmurami. Na północy kraju gdzieniegdzie może poprószyć śnieg. W dolinach górskich nocą mgła, lokalnie marznąca. Temperatura w dzień od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 3 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

W weekend z południa napłynie cieplejsze powietrze a temperatura znacznie wzrośnie. Zarówno w sobotę jak i w niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Jedynie w sobotę na południu Podkarpacia i Małopolski może pokropić deszcz. Temperatura w dzień wyniesie od 4 stopni na północny i północnym wschodzie do 10 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

RadioZET.pl/IMGW