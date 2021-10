Prognoza pogody na dzień Wszystkich Świętych została przygotowana przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pierwsza połowa długiego weekendu zapowiada się wręcz upalnie. Październikowa "bomba ciepła" sprawi, że temperatura w Polsce wzrośnie nawet do 20 stopni Celsjusza. 1 listopada odczujemy zmianę aury.

Pogoda na Wszystkich Świętych. "Bomba ciepła", a potem ochłodzenie

Według prognozy IMGW w sobotę i niedzielę będzie przeważnie słonecznie. Umiarkowane zachmurzenie wystąpi jedynie na północnym zachodzie i zachodzie. Nie będzie padać. Miejscami, szczególnie na południu kraju, w nocy i nad ranem możliwe są mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-15 stopni na północy do 18 stopni na południu. W niedzielę na Dolnym Śląsku termometry pokażą nawet 20 stopni Celsjusza.

1 listopada, czyli w dniu Wszystkich Świętych, z zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu. Nocą temperatura spadnie nawet do 1 stopnia Celsjusza. W dzień najcieplej będzie w centrum i na południu Polski - od 15 do 17 stopni Celsjusza. Na północnym zachodzie termometry pokażą około 13 stopni Celsjusza. Chwilami dość silny i porywisty wiatr (w porywach do 65 km/h) będzie obniżał temperaturę odczuwalną.

2 listopada będzie pochmurny i deszczowy na wschodzie i południowym wschodzie. Synoptycy IMGW prognozują, że opady deszczu mogą być miejscami intensywne. W nocy temperatura minimalna od 4 stopni na północnym wschodzie do 9 stopi Celsjusza na południu. W dzień na termometrach maksymalnie od 8-10 stopni na wschodzie do 13 stopni Celsjusza na zachodzie.

RadioZET.pl/IMGW