Pogoda na dziś - środa 26 sierpnia. Opady deszczu i gwałtowne burze

Pogoda na dziś - środa 26 sierpnia. Temperatura wzrośnie do 24-28 stopni na południu i wschodzie kraju oraz 20-22 stopni Celsjusza na północy i zachodzie Polski. W niemal całym kraju synoptycy spodziewają się silnego wiatru, w porywach do 80-90 km/h. IMGW ostrzega przed burzami.

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez niż przemieszczający się znad Danii na wschód, w strefie układu frontów atmosferycznych. Przejściowo nad południowe krańce naszego kraju napłynie cieplejsze masa powietrza polarnego morskiego, natomiast północne pozostaną w dalszym ciągu w tej samej nieco chłodniejszej masie powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i najpierw będzie jeszcze spadać, później zacznie rosnąć.

Pogoda na dziś - środa 26 sierpnia. Gdzie jest burza?

W środę 26 sierpnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na wybrzeżu, w centrum oraz na wschodzie kraju burze, możliwy grad. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie zwłaszcza we wschodniej połowie kraju możliwe porywy do 120 km/h. W szczytowych partiach Sudetów i Tatr do 100 km/h.

Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na północy i w dolinach karpackich do 26-28 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Pogoda w Warszawie

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów do 15 mm, zwłaszcza w czasie burz. Temperatura maksymalna 25 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 90 km/h, a punktowo nawet do 115 km/h.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/IMGW/PAP