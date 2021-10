Pogoda we wtorek 12 października będzie pochmurna z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju - prognozuje IMGW. W obszarach górskich spodziewany jest nawet śnieg. Termometry maksymalnie pokażą 12 stopni.

IMGW, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poinformował, że we wtorek Polska będzie pod wpływem zatoki niżowej z ośrodkami nad Bałtykiem i północną Skandynawią, w strefie frontów chłodnych, przesuwających się na południowy wschód. Początkowo na wschodzie kraju zalegać będzie jeszcze masa powietrza polarnego kontynentalnego, później od północnego zachodu, zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego morskiego.

We wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w obszarach podgórskich deszczu i deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Na krańcach północnych miejscami wystąpią burze z opadami deszczu do około 10 mm.

Pogoda na dziś 12 października. Chłodno i deszczowo

Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni Celsjusza, chłodniej w obszarach podgórskich od 7 do 8 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Wysoko w górach i na wybrzeżu wiatr okresami dość silny, w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr powodować może zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

- Spodziewamy się przelotnych opadów w całym kraju. Na Wybrzeżu istnieje możliwość wystąpienia burz. W rejonach podgórskich spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg w wysokich partiach Sudetów i Karpat. Na zachodzie kraju i nad morzem możliwy będzie porywisty wiatr z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, dochodzący do 60 km/h - poinformowała Grażyna Dąbrowska, synoptyczka IMGW.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i krańcach wschodnich rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Na wybrzeżu, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, możliwe burze. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 m.

Temperatura minimalna od 2 do 4 stopni, cieplej na wybrzeżu od 6 do 9 stopni, najchłodniej na Podhalu i na północnym wschodzie od -1 do 1 stopnia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szczepanik