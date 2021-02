W całym kraju sypnie śniegiem i mocno powieje. IMGW wydał ostrzeżenia

IMGW zapowiada intensywne opady śniegu. Na południu województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego od wielu godzin utrzymują się opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Strefa opadów marznących stopniowo będzie się przemieszczać na północ nad pozostałą część woj. małopolskiego, podkarpackiego, a także częściowo śląskiego - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na poniedziałek. IMGW wydaje ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu i silnym mrozem

Opady śniegu utrzymują się nad województwami południowymi, a także częściowo w centrum i na wschodzie kraju. "Miejscami są to opady o natężeniu umiarkowanym (aktualnie we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Kielcach, Lublinie-Radawcu, Rzeszowie-Jasionce), a na stacji w Opolu nawet silnym i tam w okresie od 22:00 do 01:00 spadło najwięcej śniegu - 3 cm" - przekazał Instytut.

"W najbliższym czasie strefa opadów śniegu powoli przemieszczać się będzie na północ. Prognozowany jest również wzrost natężenia opadów, a przez to też tempo przyrostu pokrywy śnieżnej. Opady śniegu miejscami (zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Ziemię Świętokrzyską i pogranicze Lubelszczyzny i Podkarpacia) będą o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodując przyrost pokrywy śnieżnej o około 5-8 cm/3 godz." - czytamy. "Na południu województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, od wielu godzin utrzymują się opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź" - podał IMGW.

Silny mróz i trudne warunki na drogach

IMGW ostrzega także przed silnym mrozem. W woj. warmińsko-mazurskim w poniedziałek rano notowane są temperatury do minus 17 stopni Celsjusza w Olecku i Ełku. Śnieg zaczyna padać w Działdowie i Nidzicy. Lokalnie drogi mogą być śliskie m.in. na odcinkach leśnych i nad jeziorami.

Na Podkarpaciu skutki zimy na drogach krajowych i wojewódzkich usuwa ponad 200 pługów, pługopiaskarek i solarek. - Użytkowników dróg prosimy o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości oraz techniki jazdy do panujących warunków – apelował dyżurny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Maciej Zwoliński.

Trudne warunki panują na drogach także w woj. świętokrzyskim. Trasy krajowe są przejezdne, jednak w wielu miejscach występuje zajeżdżony śnieg i błoto pośniegowe. Na drogach pracuje około 80 pojazdów do zimowego utrzymania dróg.

RadioZET.pl/PAP/IMGW