Pogoda: Silny deszcz i burze nie ustępują. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia

Pogoda, prognoza pogody na środę 24 czerwca. Temperatura w północnej części wzrośnie do 23-27 stopni. W południowej części od 17 do 22 stopni Celsjusza. W pasie od Lubelszczyzny po Wielkopolskę i Dolny Śląsk będzie padał deszcz. Lokalnie wystąpią kolejne burze. IMGW wydał ostrzeżenia.

Pogoda w zachodniej Polsce jest kształtowana przez wyż znad Danii, zaś na pozostałym obszarze pogodę kształtuje zatoka niżowa z falującym frontem atmosferycznym. Nad kraj napływa dość ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Pogoda na dziś - środa 24 czerwca.

W środę 24 czerwca w kraju zachmurzenie duże, w północnej połowie z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, miejscami burze, z wyjątkiem krańców północnych. Prognozowana wysokość opadów w południowej połowie kraju miejscami do 25 mm, a na południu Lubelszczyzny, Mazowsza i Ziemi Łódzkiej do 30 mm. Lokalnie spadnie grad.

Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni na południu kraju i nad morzem, od 22 do 27 stopni na pozostałym obszarze. Najchłodniej na Podhalu i w kotlinach sudeckich: około 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych. W czasie burz oraz wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

IMGW: silny deszcz i burze

Silny deszcz z burzami w ciągu kilku najbliższych godzin zapowiada w środę rano w kilkunastu powiatach na Lubelszczyźnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według IMGW obszar zjawiska obejmie powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski i zamojski.

Przez obszar województwa, ze wschodu na zachód, przemieszcza się strefa intensywnych opadów deszczu. Opady mają charakter umiarkowany, a na północy i wschodzie, w rejonie Włodawy i Terespola, miejscami silny (...). W ciągu najbliższych godzin przewiduje się utrzymanie intensywności zjawisk

– podaje IMGW.

Jaka pogoda w Warszawie?

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna około 24 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami słabe opady deszczu. Nad ranem lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 m.

