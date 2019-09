Idzie załamanie pogody. W całej Polsce powieje chłodem

Pogoda znów da nam się we znaki. O upałach możemy już zapomnieć. Do Europy wtargnęło chłodne powietrzne. Jeszcze w środę na niemieckim szczycie Zugspitze w najcieplejszym momencie dnia było 10 stopni Celsjusza, w piątek temperatura wynosiła tam już tylko 4 stopnie poniżej zera i zrobiło się biało.

Chłodniejsze powietrze odczujemy również w Polsce – i to nie tylko w górach. Co więcej, dokuczać będzie też ulewny deszcz. Niż, którego centrum znajduje się jeszcze nad Alpami, powoli przesuwa się w naszą stronę.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Mokro i burzowo w kraju zrobi się w nocy z piątku na sobotę. W ciągu dnia deszcz spadnie m.in. na zachodzie kraju. - Będzie strefa powietrza zdecydowanie wilgotnego, będą opady deszczu. Na razie jeszcze nie będzie śniegu, ale w czasie następnej nocy na przykład w Tatrach może prószyć śnieg - tłumaczy Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

Będzie też chłodniej. Termometry w weekend będą wskazywać najwyżej 17-18 stopni Celsjusza. - Spodziewamy się pogody deszczowej i pochmurnej, o kilka stopni chłodniejszej - zapowiedział. Ładniej może być jedynie na zachodzie kraju – mówi Wasilewski.

fot. IMGW

Taka aura ma nam towarzyszyć jeszcze co najmniej do wtorku. Wówczas jeszcze na termometrach zobaczymy nie więcej niż 19-20 stopni, a miejscami temperatura spadnie zaledwie do 12 kresek. W środę w końcu chłodna i wilgotna strefa opuści Polskę i w kraju pojawi się słońce.

RadioZET.pl/TVN Meteo/IMGW