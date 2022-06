Afrykański upał wleje się do Polski w weekend? IMGW zapowiada duże ocieplenie

Pogoda już w weekend zmieni się na bardziej wakacyjną. Będzie więcej słońca, a temperatura pójdzie w górę. Pojawią się też burze.

Na Radio ZET.pl informowaliśmy, że na początku przyszłego tygodnia możliwy jest afrykański upał. Prognoza długoterminowa wskazuje, że 13 czerwca termometry wskażą nawet 30 st. C, ale takie temperatury możliwe są miejscami także w weekend. Przewidywania te są jednak orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Afrykański upał w weekend. Prognoza IMGW

Czwartek przyniesie kolejne burze. IMGW podaje, że mogą występować w całym kraju, ale najgroźniejsze będą na obszarze od Warmii i Mazur, po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Będą im towarzyszyć opady deszczu do 30-40 mm, a porywy wiatru mogą sięgną nawet 80 km/h. Nadal najcieplej będzie na wschodzie, tam do 29 st. C, najchłodniej na zachodzie, około 20 st. C.

W piątek burze obecne będą na wschodzie i południu, na pozostałym obszarze pogoda będzie się stopniowo poprawiać - podał IMGW. Synoptycy Instytutu prognozują, że weekend przyniesie nam już spokojniejszą aurę. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale będzie też dużo chwil ze słońcem - poinformował IMGW.

Przelotny deszcz w sobotę wystąpi na Pomorzu i na krańcach zachodnich. N pozostałym obszarze będzie pogodnie. IMGW zapowiada, że będzie bardzo ciepło. Temperatura wyniesie od 25 st. C do 30 st. C. Chłodniej ma być na północy kraju i lokalnie w górach: od 18 st. C do 24 st. C.

fot. Ventusky.com

Niedziela będzie pochmurna niemal w całym kraju, wystąpią przelotne opady deszczu i miejscami burze. Bez opadów i stosunkowo pogodnie będzie jedynie na Pomorzu Zachodnim.

Synoptycy przewidują, że niedziela będzie bardzo ciepłym dniem. Temperatura wyniesie od 23 st. C do 28 st. C, na południu do 30 st. C, na północy około 21 st. C.

RadioZET.pl/IMGW