Pogoda. Antycyklon Timeo wkracza nad Polskę. Temperatura może zaskoczyć

Wyż Timeo przyniesie w Polsce zmianę pogody – zapowiadają synoptycy. Już we wtorek będzie więcej pogodnego nieba niż w ciągu ostatnich kilku dni. Przelotne opady deszczu wystąpią głównie we wschodniej części kraju. W środę prognozowane jest znaczne ocieplenie.

Pogoda w najbliższych dniach będzie zmieniała się jak w kalejdoskopie. Nad Polskę nadciąga antycyklon Timeo, który będzie odpowiadał za poprawę aury i wzrost temperatury. Jednak już w sobotę czeka nas gwałtowne załamanie pogody. Początkowo nad morzem, a w niedzielę już w całej Polsce, ochłodzi się i zacznie padać deszcz.

Pogoda. Antycyklon Timeo wkracza nad Polskę

Jak podaje IMGW, we wtorek będzie więcej pogodnego nieba niż w ciągu ostatnich kilku dni. – Deszcz pojawi się głównie na wschodnim Pomorzu oraz na wschodzie Polski – powiedział dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mateusz Barczyk. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na Podhalu do 14–16 stopni na pozostałym obszarze.

Od środy przeważać będzie słoneczna i ciepła pogoda. Termometry pokażą od 14-17 stopni Celsjusza nad morzem oraz w obszarach podgórskich do 19 stopni w Wielkopolsce i na Śląsku. Jeszcze cieplej będzie w czwartek i piątek. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 21 stopni. Nieco chłodniej będzie nad morzem – od 15 do 17 stopni.

Kolejna zmiana pogody nastąpi w sobotę. Według prognoz IMGW na północnym zachodzie narastać będzie zachmurzenie i może przelotnie padać deszcz. W niedzielę opady deszczu obejmą już całą Polskę. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza nad morzem do 18 stopni na południu kraju.

RadioZET.pl/IMGW/PAP