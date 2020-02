Wichura może przewracać drzewa i zrywać dachy. Niż Julia zbliża się do Polski

Pogoda w weekend nie będzie sprzyjała odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Do kraju zbliża się niż Julia, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już w sobotę rano wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Część z nich może zostać podniesiona do drugiego stopnia.

Wieje i będzie wiało. Wszystko za sprawą układu niskiego ciśnienia o nazwie Julia, który z zachodu zbliża się już do Polski. Już w sobotę obowiązują alerty przed silnym wiatrem, ale najgroźniej ma być w niedzielę.

Meteorolodzy ostrzegają, że wichura może łamać gałęzie, przewracać drzewa, a nawet zrywać dachy i uszkadzać linie energetyczne. Możliwe są przerwy w dostawach prądu i utrudnienia w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym.

Ostrzeżenia IMGW przed porywistym wiatrem obowiązują w sobotę w niemal całym kraju. Wiatr może rozpędzać się do 80, a nawet 100 km/h. Żółte alarmy wydano w sobotę dla województw:

Pomorskiego

Zachodnio-pomorskiego

Kujawsko-pomorskiego

Podlaskiego (w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim i Łomża)

Mazowieckiego

Lubelskiego

Łódzkiego

Wielkopolskiego

Lubuskiego

Dolnośląskiego

Opolskiego

Śląskiego (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim)

(w powiecie suskim) Podkarpackiego (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim)

fot. IMGW

Większość z tych ostrzeżeń będzie ważna co najmniej do godzin nocnych. IMGW nie wyklucza jednak, że w niedzielę podniesie stopnie alertów z pierwszego do drugiego.

RadioZET.pl/Twoja Pogoda/IMGW