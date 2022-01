Wichura uderzy w Polskę. IMGW wydało alerty najwyższego stopnia

Wichura nadciąga nad Polskę. Ostrzeżenia IMGW trzeciego, najwyższego stopnia zostały wydane dla kilkudziesięciu powiatów w woj. pomorskim i zachodniopomorskim.

Na Pomorzu Zachodnim ostrzeżenia trzeciego stopnia będą ważne od godz. 15 w sobotę do godz. 15 w niedzielę, a na Pomorzu od godz. 17 w sobotę do godz. 18 następnego dnia.

Pogoda. Nadciąga wichura. Wydano alerty IMGW trzeciego stopnia

Powiaty, w których obowiązują alerty trzeciego stopnia w woj. pomorskim:

bytowski

gdański

kartuski

lęborski

nowodworski

pucki

wejherowski

słupski

Słupsk

Sopot

Gdańsk

Gdynia

W Pomorskiem prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 80 km/h, szybko wzrastającego na 75 km/h do 90 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami możliwe są burze

Powiaty, w których obowiązują alerty trzeciego stopnia w woj. zachodniopomorskim:

policki

kamieński

goleniowski

łobeski

gryficki

kołobrzeski

świdwiński

białogardzki

koszaliński

sławieński

Koszalin

Świnoujście

W woj. zachodniopomorskim IMGW prognozuje wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 80 km/h, szybko wzrastającego na 75 km/h do 90 km/h, w porywach do 120 km/h, lokalnie możliwe porywy do 130 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami wystąpią burze.

Alerty drugiego stopnia obowiązują na całym terenie woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego, z wyjątkiem powiatów, w których ogłoszono ostrzeżenia trzeciego stopnia. Średnia prędkość wiatru wyniesie tam od 45 do 55 km/h. Podmuchy będą się wzmagać do 75 km/h, a w porywach do 110 km/h. Mogą wystąpić burze.

Alerty drugiego stopnia dla Pomorza są ważne od godz. 17 w sobotę do godz. 18 w niedzielę. Natomiast ostrzeżenia na Pomorzu Zachodnim obowiązują od godz. 16 w sobotę do godz. 15 w niedzielę.

Jeszcze przed południem IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla woj. opolskiego, lubuskiego, łódzkiego i wielkopolskiego, by ostatecznie rozszerzyć je na cały kraj. W województwie opolskim alert obowiązuje od godz. 18 w sobotę do godz. 21 w niedzielę, w lubuskim od godz. 16 w sobotę do godz. 17 w niedzielę, w łódzkim od godz. 18 w sobotę do godz. 18 w niedzielę, a w wielkopolskim od godz. 17 w sobotę do godz. 18 w niedzielę. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h (na Opolszczyźnie do 55 km/h), w porywach do 100 km/h, w drugiej części nocy i nad ranem lokalnie osiągającego w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami możliwe burze.

Pogoda dzisiaj, 29 stycznia. Prognoza IMGW

Według prognozy przygotowanej przez Ewę Łapińską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę w całym kraju będzie wzmagał się silny wiatr, możliwe też będą burze.



W sobotę na wschodzie początkowo będzie pogodnie, ale z północnego zachodu w głąb kraju i na wschód stopniowo będzie przemieszczała się strefa opadów. Początkowo będzie to śnieg, śnieg z deszczem a potem deszcz. Miejscami też wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr będzie się wzmagał powodując te zawieje. W górach spadnie do 8 cm śniegu.



Temperatura na wschodzie kraju wyniesie około zera stopni, w centrum 3 stopnie a na północnym zachodzie nawet 8 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich minus 1.



Wiatr będzie wiał z prędkością do 90 km/h nad morzem i do 75 km/h w centrum kraju, a wieczorem będzie się nasilał. W sobotę wieczorem nad morzem możliwe lokalne burze.



W nocy z soboty na niedzielę będzie wiało bardzo mocno. Porywy nad morzem wyniosą do 130 km/h, w centrum kraju do 110 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr może wiać z prędkością do 150 km/h. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Na północy i na wschodzie kraju możemy się spodziewać burz. IMGW informuje, że tak silny wiatr, może utrzymać się do niedzieli.

RadioZET.pl/IMGW/PAP - Jacek Buraczewski/oprac. AK