Ostrzeżenia IMGW, w związku z możliwością wystąpienia oblodzeń, dotyczą wschodniej i południowej części kraju. Oblodzenie może wystąpić w województwie warmińsko - mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, dolnośląskim, opolskim i na południu województwa wielkopolskiego.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg i intensywnymi opadami śniegu

Instytut wydał też ostrzeżenia dla południowych części województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Spodziewane tam są intensywne opady śniegu.

IMGW wydał także ostrzenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla Wybrzeża, Zalewu Wiślanego i Żuławy oraz drugiego stopnia dla Zalewu Szczecińskiego i ujściowy odcinek Odry. Jak informuje IMGW, w związku z prognozowanym wiatrem z sektora północnego na Zalewie Szczecińskim przewidywany jest wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych.

Zawieje śnieżne i nawet 15 cm śniegu w górach

W nocy zachmurzenie będzie duże, z rozpogodzeniami jedynie na północno-zachodniej części kraju. Tam też spodziewane są najmniejsze opady. Na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne opady deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu, a na Wybrzeżu Gdańskim przelotne opady deszczu. Nieco więcej śniegu spadnie na Pogórzu Karpackim i w Karpatach, gdzie przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 8 do 15 cm. Temperatura minimalna od minus 4 st. C. na Podhalu, minus 2 stopni C. na północnym wschodzie, przez okolice zera w centrum, do 2-3 st. C. na plusie nad samym morzem.

Możliwe są lokalne oblodzenia dróg i chodników. Wiał będzie dość silny i porywisty wiatr. Szczególnie dotkliwy może być dla mieszkańców północnego wschodu Polski, gdzie przy prędkości dochodzących do 60 km/h i w połączeniu z opadami śniegu, może wywoływać zawieje śnieżne.

RadioZET.pl/PAP/IMGW