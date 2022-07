Pogoda po raz kolejny zmieni się w poniedziałek 4 lipca. Po maratonie z upałami i chwilowym ochłodzeniem w sobotę 2 lipca kolejny tydzień rozpoczniemy z następną zmianą aury.

Według prognozy pogody przekazanej przez Kamila Walczaka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek 4 lipca Polska będzie w zasięgu mas ciepłego powietrza polarno-morskiego. Od północnego zachodu w głąb kraju będzie przemieszczał się jednak front atmosferyczny z opadami deszczu i burzami.

Front z burzami i deszczem. Będzie 4 lipca przesuwał się wgłąb Polski

- W poniedziałek najlepsza pogoda będzie na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze większe zachmurzenie i tam też możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Zagrzmieć może głównie na obszarze od wschodniej części Pomorza i Warmii po Dolny Śląsk i województwo opolskie. W czasie burz możliwe opady deszczu do około 20 litrów na metr kwadratowy i grad - powiedział Kamil Walczak.

Temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 30 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie termometry mogą wskazać do 31 stopni. Nad morzem od 21 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 80-85 km/h.

Z prognozy ostrzeżeń IMGW wynika, że strefa burz ulokuje się w poniedziałek w pasie centralnej Polski, od Pomorza po Beskidy. Na Podkarpaciu spodziewane jest ostrzeżenie przed upałem.

fot. screen meteo.imgw.pl - prognoza ostrzeżeń na 4 lipca

RadioZET.pl/PAP - Marek Szczepanik/Meteo.imgw.pl