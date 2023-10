Alert RCB i ostrzeżenia IMGW. Możliwe są przerwy w dostawie prądu

Pogoda zrobiła się groźna w całej Europie. Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, stolicę Hiszpanii nawiedziła największa ulewa od ponad stu lat, we francuskim departamencie Alpy Nadmorskie ogłoszono czerwony alarm pogodowy, a nad Wielką Brytanią szaleje Huragan Babet. Najbliższe kilkadziesiąt godzin w Polsce również upłynie pod znakiem niebezpiecznej aury.

Alert RCB i ostrzeżenia IMGW

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB o silnym wietrze do odbiorców w części województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. "Uwaga! Dziś i w nocy (20/21.10) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" – napisało RCB w wiadomościach SMS.

Równocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Pogodowe alerty obowiązują w następujących województwach:

pomorskim , w powiatach: puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk,

, w powiatach: puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim; małopolskim , w powiatach: wadowickim, myślenickim, suskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, nowotarskim, tatrzańskim;

, w powiatach: wadowickim, myślenickim, suskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, nowotarskim, tatrzańskim; podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Żółte ostrzeżenia niższego stopnia wydano w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim; pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, gdańskim, nowodworskim;

, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, gdańskim, nowodworskim; warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim.

Prognoza pogody. Od weekendu wraca ciepło

W piątek Polska zostanie podzielona na dwie strefy pogodowe. – Północ i centrum kraju to niska temperatura od 2 stopni do około 10 stopni. Natomiast bardzo ciepło będzie na południu, tam temperatura wynosić będzie od 15 do 18 stopni. Lokalnie w Małopolsce nawet 20 stopni Celsjusza, jeśli wyjrzy tam słońce – powiedziała synoptyczka IMGW Grażyna Dąbrowska.

Od weekendu - jak zapowiadają synoptycy - zwrotnikowe powietrze rozleje się powoli na całą Polskę. – W dzień przez najbliższe dni dwucyfrowe temperatury będą normą – mówi Radiu ZET rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Według wstępnych prognoz we Wszystkich Świętych 1 listopada ma być chłodno. Niewykluczone, że spadnie deszcz ze śniegiem i sam śnieg.