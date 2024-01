Burza zimą. Czy pioruny w styczniu to w pogodzie normalne?

Intensywne burze z piorunami kojarzą nam się raczej z okresem wiosenno-letnim. Sezon burzowy trwa zwykle od marca do maja. Nagłe burze zdarzają się również w wakacje. Zazwyczaj towarzyszy im również intensywny deszcz. Kilka dni temu mieszkańcy kilku miast mogli obserwować dość rzadkie zjawisko, jakim jest burza śnieżna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w Warszawie prędkość wiatru towarzyszącego opadom śniegu dochodziła do około 70 km/h. Oprócz śniegu pojawiły się również pioruny. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia, które przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Alerty obowiązywały do wtorku 16 stycznia. Burze śnieżne sparaliżowała ulice wielu miast. W województwie warmińsko-mazurskim na drogach tworzyły się półmetrowe zaspy. W gminie Olecko odwołano lekcje w szkołach.

O niebezpieczeństwie z powodu burzy śnieżnej ostrzegała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Służby apelowały o współpracę. Jak podano w komunikacie:

"Jesteśmy w pełni zmobilizowani i odśnieżamy drogi krajowe. Kierowco, przepuść solarki".

Burza zimą: czy to normalne?

Burza zimą nie jest wcale ekstremalnym zjawiskiem. Według oficjalnych danych IMGW, również w ubiegłych latach odnotowano burze śniegowe w Polsce: głównie w styczniu i lutym. O ile szczyt sezonu burzowego przypada na czas od marca do sierpnia, zimowe burze możemy obserwować coraz częściej. W styczniu 2022 roku było ich aż 5484: dla porównania, w 2021 roku wystąpiły jedynie 162 wyładowania.

Jak zauważa Aleksandra Kardaś z portalu Nauka o Klimacie, przywołując badania polskich uczonych, cały czas zwiększa się prawdopodobieństwo występowania burz właśnie w półroczu zimowym – czyli w okresie między październikiem a marcem.

W jaki sposób powstaje burza zimą?

Burza powstaje kiedy zderzają się dwie masy powietrza – z jednej strony ciepłe i wilgotne, a z drugiej zimne i suche. Główną przyczyną burzy, która przeszła przez polskie miasta był zimny front znad Skandynawii (przemieszczał się z prędkością 100 km/h). Po zetknięciu z ciepłym powietrzem doszło do burzy.

– Burza śnieżna to zjawisko, które pojawia się rzadko, ale przynajmniej kilka razy każdego roku i nie jest anomalią. Chmury wypiętrzyły się na wysokość około czterech kilometrów, a ich wierzchołki schłodziły się do temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza, co spowodowało, że dochodziło do różnych fizycznych procesów w atmosferze i to umożliwiło pojawienie się wyładowań atmosferycznych – wyjaśnił rzecznik IMGW, Grzegorz Walijewski, w rozmowie z TVN.

Burza zimą może utrudniać normalne funkcjonowanie. Aby się chronić, należy pozostać w domu i śledzić komunikaty na bieżąco.

Źródło: Radio ZET/ imgw.pl