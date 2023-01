IMGW wydał ostrzeżenia. Sytuacja pogodowa jest niepokojąca

Pogoda na początku stycznia przynosi w większości regionów dodatnią temperaturę i przelotne opady. Mimo to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed anomaliami.

Alerty I stopnia przed oblodzeniem wydano dla podhalańskich powiatów w woj. małopolskim. "Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu oraz mżawki powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2 stopnia Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie około -3 stopni" - napisano w komunikacie IMGW.

Pogoda w środę 11 stycznia. Ostrzeżenia IMGW

Z kolei w części powiatów woj. lubelskiego obowiązują alerty I stopnia przed gęstą mgłą. "Występują i nadal prognozuje się gęste mgły, których w zasięgu widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m" - doprecyzowano w komunikacie.

W środę w ciągu dnia od zachodu zacznie wkraczać do Polski kolejna strefa opadów. - W pasie centralnym - od północnego wschodu przez centrum po Opolszczyznę - będzie najmniej opadów. Powinny się pojawić dopiero pod wieczór – powiedział Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz IMGW. Nadal będzie ciepło. Do 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie. Tam w okolicach 1 stopnia na plusie.

- Zacznie się wzmagać wiatr. On będzie jeszcze na ogół słaby i umiarkowany, ale od zachodu już porywisty. Te porywy mogą dochodzić do 55 km/h. Wiatr będzie wiać z południa i południowego wschodu – przekazał Folwarski.

W nocy ze środy na czwartek opadów, głównie deszczu, należy spodziewać się już niemal w całym kraju. Deszcz silniej popada na południowym zachodzie. Najmniej będzie go na krańcach południowo-wschodnich. Jedynie na południu kraju w rejonie podgórskim Karpat możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

- Noc już cieplejsza. Choć jeszcze na południowym wschodzie, gdzie tych opadów będzie najmniej, a przejaśnień najwięcej, ta temperatura spadnie do ok. 0 stopni, może 1 stopnia. Im dalej na zachód, tym będzie cieplej. Na zachodzie nawet do 4 stopni Celsjusza na plusie – powiedział synoptyk IMGW. Wiatr nieco osłabnie. Na północy i krańcach zachodnich może być jeszcze chwilami umiarkowany i porywisty. Wiać będzie z południowego zachodu i południa.

RadioZET.pl/PAP - Inga Domurat