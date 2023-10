"Jęzor chłodu" dotarł do Polski, odczujemy mróz. Miejscami nawet -3 stopnie

W poniedziałek 9 października po południu zachmurzenie duże i opady deszczu w południowej części kraju. Tam suma opadów wyniesie do 15 mm. Im bardziej na północ, tym więcej będzie rozpogodzeń. Wysoko w Tatrach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg.

"Jęzor chłodu" dotarł do Polski, odczujemy mróz

Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, 8 w centrum, do 13 stopni C. na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Na Podhalu tylko 3 stopnie. Wiatr słaby, na południu i wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich.

W nocy pogodnie niemal w całej Polsce, tylko na zachodzie i na krańcach północnych słabe opady deszczu. W wielu miejscach wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 w centrum i na wschodzie. Na wschodzie przygruntowe przymrozki do -3 st. Najcieplej, 6 st. C. na zachodzie i 8 stopni C. na wybrzeżu. Wiatr słaby, zmienny z kierunków południowych.

Jacek Buraczewski (PAP)