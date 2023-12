Kolejny atak śnieżyc, potem "bomba ciepła". Szalone prognozy na grudzień [MAPY]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaprezentował długoterminową prognozę pogody na kolejne dni grudnia. W najbliższym tygodniu będzie robić się cieplej. Od poniedziałku już w całej Polsce w dzień temperatura ma być dodatnia, a nocne przymrozki będą możliwe tylko na wschodzie kraju.

Pogoda. W weekend będzie groźnie

Na sobotę prognozowane są opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź. Rano na południu kraju pojawią się lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni na wschodzie, około 0 stopni w centrum, do 3 stopni Celsjusza na zachodzie.

W niedzielę pogoda nadal dynamiczna. Synoptycy zapowiadają dalsze opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na drogach i chodnikach będzie bardzo niebezpiecznie. Termometry pokażą od -1 stopnia na północnym wschodzie, około 2 stopni w centrum, do nawet 6 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.

fot. w niedzielę strefa groźnych opadów obejmie niemal cały kraj

Pogoda długoterminowa. "Bomba ciepła" i kolejne ochłodzenie

W poniedziałek będzie pochmurno. Miejscami wystąpią opady deszczu, a na północy, wschodzie i południu także deszczu ze śniegiem i tam lokalnie możliwe są też opady marznące i gołoledź. Temperatura wyniesie od 0 stopni w rejonach podgórskich do 7 stopni Celsjusza na zachodzie.

fot. wxcharts.com - maksymalna temperatura w poniedziałek

We wtorek nadal dużo chmur z opadami deszczu, a na Suwalszczyźnie także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 1 stopnia na północnym wschodzie do 8 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 65 km/h, przeważnie zachodni i południowo-zachodni. W środę od północy napłynie lekkie ochłodzenie. Będzie pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy Polski także samego śniegu. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie i nad morzem do 5-6 stopni na zachodzie.

fot. wxcharts.com - maksymalna temperatura we wtorek

fot. wxcharts.com - maksymalna temperatura w środę

W czwartek już wyraźnie chłodniej w całym kraju. Na południu i zachodzie kraju będzie pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze więcej przejaśnień i na ogół bez opadów. Na termometrach od 0 stopni na północnym wschodzie do 5 stopni lokalnie na północnych i południowych krańcach zachodnich.

fot. wxcharts.com - maksymalna temperatura w czwartek

Źródło: Radio ZET/IMGW