Lee pędzi z zachodu. Zmieni pogodę w całej Polsce. Fatalne prognozy na weekend

Pozostałości huraganu Lee doprowadziły już do załamania pogody w Skandynawii. Pierwszy śnieg spadł w środę i w czwartek w fińskiej Laponii i szwedzkim miasteczku Kiruna. W Polsce front atmosferyczny przyniesie większe zachmurzenie, opady deszczu i lokalne burze. W części kraju mogą obowiązywać żółte i pomarańczowe ostrzeżenia IMGW.

Prognoza pogody na weekend. Synoptycy będą wydawać ostrzeżenia

Piątek (22.09) zacznie się pogodnie na wschodzie i w centrum kraju, tam zachmurzenie będzie małe, po południu miejscami umiarkowane. W zachodniej części kraju prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego i miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W centrum po południu także może spaść deszcz. Do późnego popołudnia chmury dotrą do Pomorza, Wielkopolski oraz Opolszczyzny i od tych województw na zachód synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na wschodzie kraju wyniesie 28 stopni Celsjusza, w centrum ok. 25-26, na zachodzie 21. Najchłodniej będzie nad morzem – 18-20 stopni.

W nocy z piątku na sobotę opady deszczu w centralnej Polsce i na południu kraju mogą być chwilami intensywne i lokalnie z burzami. Synoptycy będą wydawać ostrzeżenia meteorologiczne. Najwięcej deszczu spadnie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, w Wielkopolsce, na Kujawach, w województwie łódzkim i na Pomorzu.

W sobotę (23.09) należy się spodziewać silnego deszczu na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce – do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura na przeważającym obszarze kraju spadnie do 18-21 stopni Celsjusza. Jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będzie nadal bardzo ciepło – do 26 stopni. Jak podaje IMGW, alerty drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami mogą zostać wydane dla woj. podkarpackiego i w południowo-wschodniej części woj. małopolskiego. Z kolei ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu mogą obowiązywać w województwach:

śląskim (na wschodzie regionu),

(na wschodzie regionu), małopolskim (tam, gdzie nie obowiązują alerty wyższego stopnia),

(tam, gdzie nie obowiązują alerty wyższego stopnia), świętokrzyskim (w powiatach południowych),

(w powiatach południowych), lubelskim (na południu województwa).

W niedzielę (24.09) opady deszczu mogą być intensywne w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Na pozostałym obszarze kraju pojawi się więcej przejaśnień. Termometry pokażą od 16 do 20 stopni.

Pogoda długoterminowa. W poniedziałek poprawa aury

Od poniedziałku do czwartku (25-28.09) będziemy w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, którego centrum przemieści się znad Czech przez Polskę w kierunku Rosji. W całym kraju będzie na ogół pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 19 do 22 stopni Celsjusza, w pozostałe dni od 24 do 28 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.