Ostrzeżenia przed śnieżycą, możliwy paraliż na drogach. Jest komunikat GDDKiA

GDDKiA przekazała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 266 pojazdów do zimowego utrzymania.

Dyrekcja poinformowała, że lokalna śliskość występuje na terenie województwa dolnośląskiego na DK 3 (odc. Jelenia Góra – Jakuszyce).

GDDKiA ostrzega kierowców przed opadami śniegu

Dodatkowo drogowcy ostrzegają przed opadami śniegu i śniegu z deszczem, które występują w całym kraju z wyłączeniem województwa podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

W nocy w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady śniegu, lokalnie mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 m. Na drogach miejscami ślisko.

Temperatura minimalna przeważnie od -7 st. C do -3 st. C. Na Kaszubach i w dolinach karpackich lokalnie spadek temperatury do -8 st. C, najcieplej nad samym morzem około 0 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W Sudetach dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, północno-wschodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/ Bartłomiej Figaj (PAP)