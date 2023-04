Pogoda w weekend nieco się pogorszyła. Niedziela będzie chłodna i pochmurna, a poza północnym zachodem kraju możliwe są opady deszczu przechodzącego w deszcz ze śniegiem i śnieg.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty 1. stopnia przed opadami śniegu obowiązują do godz. 18 w południowych powiatach województwa dolnośląskiego: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jeleniej Górze, kamiennogórskim, wałbrzyskim i kłodzkim. Na obszarach powyżej 600 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia oszacowano na 75 proc.

Mimo zimowej aury, nie ma dobrych wiadomości dla narciarzy. Jak relacjonuje reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr, w szczytowych partiach Karkonoszy w niedzielę możliwe są jeszcze zamiecie śnieżne, ale niżej są już opady deszczu. Szlaki są bardzo śliskie i ratownicy GOPR odradzają wycieczki po tych najbardziej stromych trasach. Do tego spodziewany jest silny wiatr który obniża temperaturę odczuwalną. Na nartach za to jeszcze można pojeździć w Tatrach, tam jeszcze nie wszystkie stacje zakończyły sezon.

fot. IMGW-PIB/Alerty IMGW w niedzielę

Jeszcze więcej śniegu może spaść w Małopolsce. Ostrzeżenie 1. stopnia przed intensywnymi opadami wydano dla południowych powiatów woj. małopolskiego: nowotarskiego i tatrzańskiego. Możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10-13 cm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc. Alert jest aktualny do godz. 21.

Pogoda na dziś (2 kwietnia 2023 r.) i na noc

Jak powiedział PAP Jakub Gawron, synoptyk IMGW-PIB, najładniejszą pogodę będziemy mieli na północnym zachodzie kraju, gdzie spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego, okresami wzrastającego do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże, z opadami deszczu przechodzącego w deszcz ze śniegiem, a na północy i w centrum w śnieg

Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich - od 8 do 11 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 2 na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, do 6-7 na południu i zachodzie. Poczucie chłodu potęgować będzie wiejący z północy umiarkowany, okresami porywisty wiatr.

W nocy sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Większe zachmurzenie prognozowane jest na południu i południowym wschodzie, gdzie wystąpią słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W Karpatach może spaść do 10 cm, a w obszarach podgórskich Karpat do 5 cm śniegu. Temperatura w całym kraju poniżej zera. Wyjątkiem będą obszary nadmorskie, gdzie termometry mogą wskazać między zerem a plus 1 st. Celsjusza. Na pozostałym obszarze od minus 6 na Podhalu, do minus 1 na Ziemi Lubuskiej.

