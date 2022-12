Niż uderzy w Polskę. Spadnie nawet 50 cm śniegu

Pogoda w najbliższych dniach w Polsce będzie kształtowana przez niż Brygida. Jak zapowiadał w rozmowie z PAP rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski niż zacznie oddziaływać na nasz kraj w nocy z piątku na sobotę. Początkowo będą to bardzo intensywne opady deszczu, szczególnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W sobotę wieczorem, w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę spodziewane są śnieżyce.



- Śniegu będzie na prawdę sporo, bo początkowo na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Małopolsce z soboty na niedzielę spadnie do 10 cm, w Karpatach nawet do 15 cm - mówił Walijewski. Dodał, że w niedzielę śniegu jeszcze przybędzie.

Pogoda. Niż Brygida w Polsce, w górach spadnie nawet 50 cm śniegu

- Przewidujemy, że w tym rejonie grubość pokrywy śnieżnej wzrośnie o kolejne 10-15 cm. A na Lubelszczyźnie, Mazowszu, w woj. świętokrzyskim, Ziemi Lubuskiej, aż po Opolszczyznę śnieg utworzy warstwę grubości 20 cm - zapowiadał Walijewski. Natomiast TVN Meteo podaje, że w górach może być nawet 50 cm śniegu.

W związku z opadami śniegu IMGW prognozuje wydanie alertów meteorologicznych pierwszego stopnia, które miałyby obowiązywać od niedzieli rano do poniedziałku. Alerty najprawdopodobniej zostaną wydane dla województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i dla części województwa mazowieckiego.

Alerty drugiego stopnia mogą zostać wydane dla południowej części województwa śląskiego i małopolskiego. Od poniedziałku do wtorku alerty pierwszego stopnia będą obowiązywać najprawdopodobniej w północno-zachodniej części kraju. W poniedziałek na Pomorzu i krańcach zachodnich spadnie do 10 cm śniegu.

Wraz z przemieszczającym się frontem i opadami śniegu będzie wzrastała prędkość wiatru i osiągnie od 70 do 90 km/h, a to spowoduje zamiecie i z zawieje śnieżne.



Od nocy z wtorku na środę zacznie robić się mroźnie – na Podlasiu i całym południu do -13 st. C, a w obszarach górskich -18,20 st., w centrum -8 st. Najcieplej będzie na północnym zachodzie od -4 do 5 st. C.

Alerty IMGW

IMGW wydał w piątek ostrzeżenie drugiego stopnia przed marznącymi opadami dla południowych powiatów woj. śląskiego i małopolskiego. Obowiązują one do godz. 7 w sobotę. Dla reszty tych województw wydano alerty pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącego deszczu wydano też dla niemal całego woj. świętokrzyskiego, północnych powiatów woj. podkarpackiego i południa Mazowsza, a także dla całego woj. lubelskiego. Jak podał IMGW, alert pierwszego stopnia obowiązuje do godz. 9 w sobotę, z wyjątkiem zach. powiatów woj. świętokrzyskiego (tam alerty są aktualne do godz. 8 w sobotę).

"Obserwowane i prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź" - poinformowano. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Chomiuk, Piotr Nowak/oprac. AK