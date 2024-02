Przybywa ostrzeżeń IMGW. Rozesłano alert RCB. Możliwy brak prądu

Najbliższe godziny w pogodzie będą niespokojne. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia dotyczące silnego wiatru obowiązują w północnych powiatach województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35-50 km/h, w porywach do 75-90 km/h" – przekazali synoptycy. Alerty mają być w mocy do sobotniego wieczora.

Do mieszkańców w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, sławieńskim oraz Słupsku rozesłano alerty RCB. "Uwaga! Dziś w nocy i jutro (02/03.02) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" – napisało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Pogoda. Meteorolodzy ostrzegają przed gołoledzią i roztopami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje lokalnie słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia najniższego stopnia przed tym zjawiskiem dotyczą województw:

podkarpackiego, powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, jasielskiego;

małopolskiego, powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego.

Alerty drugiego stopnia przed roztopami - ważne do 5 lutego - ogłoszono na terenie województw:

dolnośląskiego, w powiatach: karkonoskim, kłodzkim;

śląskiego, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanocki, leskim, bieszczadzkim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Alert drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne. Meteorolodzy zalecają śledzenie komunikatów pogodowych.

Źródło: Radio ZET/IMGW