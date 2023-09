"Najgroźniejszych zjawisk spodziewamy się w nocy". Wydano pomarańczowe alerty

Pogoda nie przypomina tej sprzed kilku dni. W sobotę było deszczowo i burzowo. "Najgroźniejszych zjawisk spodziewamy się w nocy" - przekazał IMGW. Opady w południowo-wschodniej części Polski mogą być intensywne, niewykluczone są również burze.

IMGW wydaje alerty, synoptycy ostrzegają

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach:

śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, Biała-Podlaska, bielskim;

małopolskim;

świętokrzyskim, w powiatach: jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim i staszowskim.

Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 50 do 85 litrów wody na metr kwadratowy

Alerty I stopnia obowiązują w województwach: śląskim, podkarpackim i lubelskim. Miejscami spaść ma od 30 do 45 l/mkw. Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnym deszczem wydano z kolei dla województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Przewidywana wysokość opadów wyniesie od 30 do 50 l/mkw.

Do godz. 15 w niedzielę w regionie obowiązuje w Małopolsce również ostrzeżenie hydrologiczne przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. "Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych" - przekazał IMGW.

Przed intensywnymi opadami deszczu i burzami, a także ewentualnymi podtopieniami, ostrzegł mieszkańców również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zagrożenie dotyczy województwa małopolskiego oraz części śląskiego i świętokrzyskiego.

Pogoda na noc i niedzielę

W nocy na południu i wschodzie zachmurzenie duże i całkowite, z opadami deszczu i burzami. Tam suma opadów wyniesie od 20 do 50 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie kraju możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, 12 w centrum, do 15 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i zachodnich.

W niedzielę na południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Na Podkarpaciu prognozowana suma opadów wyniesie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza nad morzem, do 21 stopni na zachodzie kraju. Na Podhalu 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych.