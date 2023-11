Synoptyk ostrzega przed niespokojnymi godzinami. Zmiana przyjdzie rano

Czeka nas deszczowa noc z bardzo silnym wiatrem - alarmuje Anna Woźniak, dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane jest zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, tylko na południu i zachodzie w drugiej połowie nocy większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W całym kraju będzie padać, a najwięcej na północy. Tam suma opadów wyniesie od 15 do 30 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na południu, 6 w centrum, do 9 stopni na Wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny w całym kraju, zmienny. Na południu porywy wiatru wyniosą do 75 km/h, zaś w centrum do 90 km/h. Wiatr nad ranem osłabnie.

Synoptyk IMGW ostrzega przed niespokojnymi godzinami

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy początkowo duże i zanikające opady deszczu. Poza tym będzie dosyć pogodnie. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na północy, do 13 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Na Wybrzeżu w porywach do 65 km/h, południowy.

Do 16 wzrosła w piątek liczba ofiar śmiertelnych orkanu Ciaran w Europie. Jego przejście zakłóciło też transport na zachodzie kontynentu. Po dotarciu na wybrzeże Atlantyku orkan zaczął przesuwać się na wschód. W Toskanii zginęło sześć osób, a ulice wielu miast w ciągu kilku godzin przeistoczyły się w rwące potoki wody i błota.

Drzewa łamiące się pod naporem silnego wiatru były przyczyną kilku wypadków śmiertelnych. W Belgii zginęły dwie osoby, w tym ukraińskie dziecko, we Francji - dwie, jedna - w Hiszpanii, jedna - w Niemczech i jedna - w Holandii. W Portugalii silne fale na Oceanie Atlantyckim spowodowały zatonięcie żaglówki pod duńską banderą, w wyniku czego zginęły trzy osoby.

Źródło: Radio ZET/ Jacek Buraczewski (PAP)