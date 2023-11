"Służby są na przegranej pozycji". Były żołnierz GROM wie, jak schwytać Grzegorza Borysa

44-letni Grzegorz Borys jest podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna. Do zbrodni doszło w piątek, 20 października w bloku przy ul. Górniczej w Gdyni Fikakowie. 3 listopada mijają dwa tygodnie od makabrycznego zabójstwa i bezskutecznej akcji poszukiwawczej.

Poszukiwania G. Borysa prowadzone są głównie na terenie leśnym, który ze względu na swoje ukształtowanie jest nazywany "małymi Bieszczadami". W dyspozycji oficera dowodzącego akcją od początku było około tysiąca funkcjonariuszy: policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Leśnej.

Były żołnierz GROM tłumaczy, jak schwytać Grzegorza Borysa

Do sprawy, w rozmowie z Polsat News, odniósł się były żołnierz GROM-u Paweł Mateńczuk, ps. Naval. - Znam ten teren i uważam, że mógł sobie wynaleźć i przygotować bardzo dobrą kryjówkę, gdzie może przetrwać długo, bez problemu nawet pół roku - ocenił. - Jeśli żyje, to na 100 procent ma ze sobą odbiornik radiowy. Sam nie nadaje, ale odbiera i słyszy wszystko, co się dzieje dookoła. Może mieć przy sobie sprzęt policyjny i podsłuchiwać ich kanały - tłumaczył.

- Jeżeli mamy ludzi i psy, którzy przechodzą przez jakiś areał, to oni zacierają za sobą ślady. Tu nie jest już potrzebny nikt do przeszukiwań, ale ktoś do tropienia albo zrobienia zasadzki - powiedział Mateńczuk. Jego zdaniem konieczna jest zmiana metod poszukiwawczych i wdrożenie nowej technologii pod postacią optoelektroniki. - To są kamery termowizyjne, noktowizyjne i pułapki, takie jak te służące do fotografowania zwierząt - zauważył. Dodał jednak, że dotychczasowe warunki pogodowe sprzyjały poszukiwanemu. Sytuacja może się jednak zmienić, kiedy z gęstego poszycia opadną liście i spadnie śnieg.

- Dzisiaj służby są na przegranej pozycji i jeśli naprawdę się tak dobrze przygotował, to nikogo nie można obwiniać - mówił Naval. - W Polsce nie mamy grupy zawodowych tropicieli, wiedza jest niszowa, na szkolenia wyjeżdżają pojedynczy wojskowi - powiedział.

Źródło: Radio ZET/ Polsat News