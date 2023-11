58-latek przeżył prawie sześć tygodni z sercem świni. "Nie wyobrażał sobie"

Lawrence Faucette (58 lat) umierał z powodu niewydolności serca i nie kwalifikował się do tradycyjnego przeszczepu, kiedy 2 września 2023 otrzymał genetycznie zmodyfikowane serce świni. Według lekarzy z University of Maryland School of Medicine serce wydawało się zdrowe przez pierwszy miesiąc, ale w ostatnich dniach zaczęło wykazywać oznaki odrzucenia. Faucette zmarł w poniedziałek 30 października - prawie sześć tygodni po wysoce eksperymentalnej operacji.

W oświadczeniu wydanym przez szpital żona Faucette’a, Ann, stwierdziła, że jej mąż "wiedział, że jego czas u nas jest krótki i to była jego ostatnia szansa, aby zrobić coś dla innych. Nigdy nie wyobrażał sobie, że przeżyje tak długi czas".

Nie żyje Lawrence Faucette. Przeszczepiono mu serce świni

W ubiegłym roku zespół z Maryland po raz pierwszy na świecie przeprowadził przeszczep serca od genetycznie zmienionej świni innemu umierającemu człowiekowi. David Bennett przeżył dwa miesiące, zanim z nie do końca jasnych powodów doszło do niewydolności serca.

Ponieważ w przeszczepionym wówczas narządzie odkryto oznaki obecności świńskiego wirusa, przed drugim eksperymentem lekarze z Maryland wprowadzili zmiany, zwłaszcza dotyczące lepszego testowania w kierunku obecności wirusów.

"Ostatnim życzeniem pana Faucette było, abyśmy jak najlepiej wykorzystali to, czego nauczyliśmy się z naszego doświadczenia” – powiedział w oświadczeniu dr Bartley Griffith, chirurg prowadzący przeszczep.

Próby przeszczepiania narządów od zwierząt do ludzi – zwane ksenoprzeszczepami - kończyły się niepowodzeniem przez dziesięciolecia, ponieważ ludzki układ odpornościowy natychmiast niszczył obcą tkankę. Teraz naukowcy próbują wykorzystać genetycznie zmodyfikowane świnie, których narządy bardziej przypominają ludzkie.

Lawrence Faucette z Frederick w stanie Maryland był weteranem marynarki wojennej i ojcem dwójki dzieci. Gdy trafił do szpitala w Maryland, odmówiono mu tradycyjnego przeszczepu serca z powodu innych problemów zdrowotnych. Zgodził się na eksperymentalny przeszczep nie mając innych możliwości i chcąc spędzić więcej czasu z rodziną.

Źródło: Radio ZET/ Paweł Wernicki (PAP)