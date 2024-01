Wybuch wulkanu i tsunami zagrozi Europie? Polak dokonał przełomowego odkrycia

Grupa naukowców na czele z Polakiem Kajetanem Chrapkiewiczem z Imperial College London przekonuje, że w przyszłości może dojść do erupcji wulkanu Kolumbo, który stanowi ogromne zagrożenie dla Europy. Kolumbo to aktywny podmorski wulkan na Morzu Egejskim znajdujący się na terytorium Grecji, ok. 8 km od Santorini.