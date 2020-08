Arcybiskup Marek Jędraszewski przestrzegał w piątek na Jasnej Górze dyrektorów szkół katolickich przed zagrożeniem „ideologią gender i LGBT”. W częstych odwołaniach do kardynała Stefana Wyszyńskiego zupełnie pomijał natomiast aspekt pandemii koronawirusa.

Abp Marek Jędraszewski przemawiał przed szefami szkół katolickich, którzy zjechali na Jasną Górę w ramach specjalnej, ogólnopolskiej konferencji.

Zaznaczał, że mottem spotkania są słowa kardynała Wyszyńskiego ukazujące szczególną misję nauczycieli. „Wam, nauczycielom, powierzył Bóg dzieci swoje na ziemi i te dzieci mają prawo mówić do Was: nauczycielu dobry. Nauczanie to święte posłannictwo, odpowiadacie za dusze, za losy społeczeństwa”.

Abp Marek Jędraszewski dalej ostrzega przed LGBT

Po nawiązaniu i interpretacji słów Prymasa Tysiąclecia przeszedł to ostrzegania przed kluczowym zagrożeniem cywilizacyjnym. Po raz kolejny w konfrontacyjnym tonie wspomniał o „ideologii gender i LGBT". Słów tych użył mówiąc o okresie zagubienia, jaki dziś przeżywa wielu chrześcijan. Odejście od wiary i Kościoła z automatu uznaje za podatność szerzącej się ideologii forsowanej przez mniejszości seksualne.

Wśród wielu aspektów chciałbym przypomnieć utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię

– mówił metropolita krakowski.

I kontynuował:

Te słowa pochodzą sprzed 17 lat, w świetle tego, o czym mówiliśmy podczas konferencji, jakże bardzo są aktualne, jakże bardzo przejmujące w świetle ideologii gender i LGBT. Odcięcie od źródeł chrześcijaństwa, tworzące nowe prawa, nowe jutro, zagubione

– mówił w bazylice do dyrektorów szkół katolickich.

Galeria Abp Jędraszewski znów o ideologii "uwłaczającej godności". Na procesji tłumy 7

W kazaniu nie wspomniał o epidemii i wyzwaniu, jakim dla Polski i świata jest zwalczanie koronawirusa. Hierarcha postawił na „sprawdzony” sposób grożenia ideologią. Przypomnijmy, ponad rok temu, w Bazylice Mariackiej, mówił o „tęczowej zarazie”, którą zestawiał z dawną, czerwoną.

RadioZET.pl/Wyborcza.pl