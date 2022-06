Czarnecki o Agnieszce Ścigaj. "Zauważyła, że rząd prowadzi słuszną politykę"

Dotychczasowa posłanka koła Polskie Sprawy Agnieszka Ścigaj będzie zajmować się w gabinecie Mateusza Morawieckiego integracją społeczną, w tym uchodźców z Ukrainy. Posłowie w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET komentowali nowy transfer polityczny do rządu. - Stwierdziła, że Zjednoczona Prawica prowadzi słuszną politykę i bardzo się cieszę, że dołączyła do rządu - komentował Ryszard Czarnecki.

- Opozycję boli, że są politycy na opozycji, którzy zauważają słuszność naszej polityki – stwierdził Ryszard Czarnecki.

Zdaniem Czarneckiego sprawa przejścia Agnieszki Ścigaj do obozu rządzącego, nie ma nic wspólnego z przekupstwem politycznym, gdyż w każdym państwie zdarzają się politycy opozycji, którzy trafiają do rządu.

Pomaska: Mamy w Polsce ponad 80 wiceministrów

Zdaniem Agnieszki Pomaski z PO, "niestety specyfika polskiego parlamentu jest taka, że dość łatwo kupić sobie na jakiś czas przychylność pewnych posłów". W podobnym tonie ocenił ten transfer Piotr Zgorzelski, który stwierdził, że ostatnia kadencja rządu stoi pod znakiem "łatania większości".

- Ten transfer jest o tyle niesmaczny, że w tym rządzie jest ponad 80 wiceministrów – stwierdziła posłanka Pomaska.

Czarzasty: To jedna z gorszych informacji

- To jedna z najgorszych informacji, jaką usłyszałem w ostatnim czasie – stwierdził Włodzimierz Czarzasty. - Istnieje pełnomocnik rządu do spraw pomocy uchodźcom z Ukrainy i nagle pani Agnieszka Ścigaj ma się zajmować tym, co już robią dwa urzędy – dodał Czarzasty.

Lider powiedział, że "znam Agnieszkę Ścigaj i miałem ją za osobę racjonalną i nie podejrzewałbym jej, że pójdzie do rządu PiS-u. Moim zdaniem podjęła absolutnie złą decyzję". - Myślę, że również skończyły się marzenia Pawła Kukiza o byciu jakimś podmiotem politycznym posiadając dwóch czy trzech posłów - podsumował Czarzasty.

