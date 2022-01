Episkopat odsyła do Watykanu ws. ofiar księży pedofili. "To wydłuży sprawy"

Państwowa Komisja ds. Pedofilii ma kłopoty z uzyskaniem dostępu do kościelnej dokumentacji ws. księży molestujących seksualnie dzieci. Episkopat od wielu miesięcy odmawia współpracy, a przedstawiciele komisji odsyłani są do Watykanu. - Ma to duże znaczenie dla pokrzywdzonych, bo wydłuży ich sprawy - mówi przewodniczący komisji Błażej Kmieciak.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii wysyła pismo do Nuncjatury Apostolskiej, bo z pisma arcybiskupa Wojciecha Polaka dowiaduje się, że akt spraw księży molestujących seksualnie dzieci można domagać się jedynie od Watykanu. Co więcej, komisja ma nawet problem z uzyskaniem od kościoła w Polsce informacji o zasadach dostępu do takich akt.

- Tego typu instrukcji nie znamy, ale musimy to doprecyzować u źródła. Są to informacje, które mają na pewno istotny wpływ na pracę komisji - powiedział przewodniczący Błażej Kmieciak. Jak podkreślił, ma to ma to przede wszystkim duże znaczenie dla pokrzywdzonych, bo wymiana pism ze Stolicą Apostolską wydłuży ich sprawy.

Kościół odmawia dostępu do akt Państwowej Komisji ds. Pedofilii

Prymas Polski Wojciech Polak 14 stycznia skierował pismo do przewodniczącego komisji ds. pedofilii Błażeja Kmieciaka ws. sądów kościelnych odmawiających udostępnienia akt. “Sprawy dotyczące wykorzystywania małoletnich są w Kościele katolickim zarezerwowane jurysdykcji watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary (...). W związku z tym udostępnienie akt procesowych powinno odbywać się drogą dyplomatyczną. (...) Mamy więc w tej sprawie do czynienia z relacją między rządem Polski a władzami Stolicy Apostolskiej, a nie między państwową komisją a Kościołem w Polsce” - czytamy w oświadczeniu.

Dwa lata temu papież zniósł tzw. sekret papieski w sprawach dotyczących molestowania dzieci. Kościelne instytucje w Polsce zareagowały na to różnie - nieliczne udostępniały akta sądom czy Komisji, większość odmawiała.

