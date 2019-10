Kompletnie pijana leżała w krzakach. Jej głodne dziecko czekało przed domem

Policjanci z gminy Giżycko dostali w poniedziałek zgłoszenie o pijanej kobiecie opiekującej się dzieckiem. Gdy dotarli pod wskazany adres, pod drzwiami domu zastali 8-letniego chłopca. Dziecko powiedziało funkcjonariuszom, że jego mamy nie ma, a on jest sam i nie ma co jeść.

Matkę chłopca funkcjonariusze znaleźli, gdy weszli w głąb podwórka. Kobieta była kompletnie pijana i spadła w krzakach. Obok niej leżała butelka piwa.

„Okazało się, że już od pewnego czasu nadużywa alkoholu, co sprawiło, że nie do końca jest świadoma tego, co dzieje się wokół niej” – przekazał sierżant sztabowy Tomasz Markowski z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji.

8-latek był zaniedbany i nie chodził do szkoły

Mieszkanie, w którym mieszkała matka z dzieckiem było bardzo zaniedbane. Z relacji policjantów wynika, że chłopiec wychowywał się w „fatalnych warunkach”. Spał w brudnej pościeli, a w lodówce rodzina miała jedzenie, które nie nadawało się już do spożycia. Co więcej, ustalono, że chłopiec już od pewnego czasu nie chodził do szkoły.

Policjanci wraz z pracownikami opieki społecznej ustalają teraz wszystkie okoliczności dotyczące sytuacji w tej rodzinie. Matce grozi ograniczenie lub utrata władzy rodzicielskiej. Chłopca przekazano pod opiekę rodziny kobiety.

RadioZET.pl/Policja warmińsko-mazurska