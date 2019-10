5-letnia Hania Malinowska nie żyje. Rodzice mają specjalną prośbę ws. pogrzebu

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Hania Malinowska zmarła w niedzielę, 20 października, o godzinie 23:15. Smutną informację o śmierci dziewczynki przekazał w mediach społecznościowych jej tata.

„Przygody Hanki Firanki... każda przygoda się kiedyś kończy. raz jak u Kopciuszka happy endem, raz zupełnie odwrotnie. Wczoraj o godzinie 23:15, nasza Hania zakończyła swoją ziemską podróż. wybrała czas i miejsce... w ciepłym domu, który zawsze staraliśmy się jej stworzyć, w ramionach mamy, która kocha jak nikt inny i bez bólu, którym była naznaczona od pierwszego dnia swoich narodzin” – napisał Łukasz Malinowski.

Pogrzeb Hani Malinowskiej odbędzie w sobotę, 26 października. O godzinie 9 rozpocznie się msza święta w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika na osiedlu Bukowym w Szczecinie. Następnie o godzinie 10:30 na cmentarzu Centralnym odbędzie się ceremonia pogrzebowa.

Rodzice Hani wystosowali specjalny apel do osób, które chcą wziąć udział w pożegnaniu ich córki.

Mamy do Was gorącą prośbę, taką małą.. ostatnią.. Chcemy aby pożegnanie z Hanią nie było smutne. By wprowadzić choć odrobinę radości załóżcie „coś” kolorowego. Jeśli ktoś z Was ma możliwość dołączcie również kolorowy balonik z helem.

NAPISALI NA FACEBOOKU