Potężny huk nad polskimi miastami. Służby wyjaśniają, co było źródłem hałasu

Wojna w Ukrainie wymusiła na krajowych siłach zbrojnych wzmożoną aktywność. Mieszkańcy m.in. Opola i Wrocławia w miniony weekend usłyszeli huk przypominający eksplozję. Służby wyjaśniają jednak, że to dźwięki myśliwców F-16, które przelatywały wówczas nad polskim niebem.

„Myślałam, że pękną mi szyby w oknach”. Myśliwce F-16 nad Wrocławiem

"Myślałam/łem, że mi pójdą szyby w oknach", "Co to do cholery było?" – pytali w mediach społecznościowych mieszkańcy okolic Wrocławia. Ich reakcję opisał portal TuWrocław.com, który o komentarz poprosił przedstawicieli sił zbrojnych. Portal podał też, że źródłem hałasu mogły być myśliwce F-16, które wówczas pojawiły się na radarach.

Mjr Adriana Wołyńska z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziła, że na terenie kraju odbywa się „działalność Sił Zbrojnych RP”.

- Szczegóły owej działalności, a szczególnie przemieszczeń i tras przelotów, w związku a aktualną sytuacją, a że względów bezpieczeństwa, nie będą podawane do wiadomości publicznej. Siły Zbrojne RP, pomimo wysokiej intensywności działań, przykładają dużą wagę do przestrzegania procedur lotów, a także do tego, aby wszelka prowadzona działalność nie była uciążliwa dla ludności - informuje mjr Adriana Wołyńska z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podobne hałasy odnotowano także w Opolu. Regionalny oddział TVP podał, że dźwięki wywołane były przez poruszające się „z naddźwiękową prędkością maszyny wykonują w powietrzu gwałtowne manewry”.

„W powietrzu tworzą się wówczas fale uderzeniowe, a ich nałożenie się na siebie wywołuje zjawisko zwane supergromem” – wyjaśniono.

RadioZET.pl/TVP Opole/Tuwrocław.pl

