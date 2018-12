Na policję została zgłoszona sprawa brutalnej bójki, do jakiej doszło 26 grudnia w klubie muzycznym w Skokowie koło Opola Lubelskiego. Ochroniarze lokalu mieli bić gości pałkami teleskopowymi oraz rozpylić gaz. W dyskotece odwołano najbliższe imprezy.

Relacjami z bójki dzielili się internauci, którzy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia bawili się w Brand Music Club w Skokowie koło Opola Lubelskiego.

Jak opisuje portal 112lublin.pl, przepychanki w nocy ze środy na czwartek miały rozpocząć się na parkiecie.

- Ochroniarze zaczęli wywlekać ludzi na zewnątrz. Ci, którzy wychodzili sami, byli popychani i poniżani. Jeden z mężczyzn był katowany pałką, zasłaniał się tylko rękami prosząc, aby ochroniarze przestali. Bawiąca się na sali kobieta została uderzona pałką w głowę i upadła. Kiedy koleżanka chciała jej pomóc, została złapana za włosy i wyciągnięta na zewnątrz - relacjonował jeden ze świadków bójki.

Zdaniem świadków ochrona klubu nie tylko używała pałek teleskopowych, ale również wewnątrz lokalu rozpyliła gaz.

- Ludzie zostali wynoszeni do karetki, dziewczyny nieprzytomne na rękach, pobite przez ochroniarzy i spryskane gazem, co chwilę dojeżdżały do szpitala w Poniatowej - dodał inny świadek zdarzenia.

Zarząd klubu w oświadczeniu potwierdził, że 26 grudnia w Brand Music Club doszło do przepychanek.

"W wyniku tych bójek ucierpieli zarówno uczestnicy dyskoteki jak i pracownicy ochrony. W tym czasie ktoś rozpylił gaz na sali z muzyką klubową, jednak nie byli to pracownicy klubu. Znaleźliśmy pojemnik po gazie, który przekazaliśmy Policji. Została wezwana karetka, której załoga udzieliła pomocy poszkodowanym, jak również patrol policji. Funkcjonariusze spisali personalia niektórych osób uczestniczących w tym incydencie oraz pracowników ochrony" - napisały właściciele lokalu.

Dodano, że sprawa o naruszenie porządku publicznego trafiła do policji w Opolu Lubelskim. "Jest ona w trakcie wyjaśniania. Mamy przekonanie, że sytuacja zostanie wyjaśniona i sprawcy ukarani" – napisał zarząd klubu.

Jednocześnie odwołano najbliższe imprezy zaplanowane w Brand Music Club.

