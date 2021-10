Zbiorowy gwałt na 14-latce. Podali jej narkotyki, wykorzystali kilka razy

Prokuratura Okręgowa w Lublinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom: Łukaszowi B., jego bratu Sylwestrowi B. i Radosławowi S. Według śledczych mieli oni odurzyć 14-latkę alkoholem i narkotykami, a następnie kilkukrotnie zgwałcić. Mężczyźni nie przyznali się do zarzutów. Zapewniali, że nie wiedzieli, ile dziewczyna ma lat. Grozi im do 12 lat więzienia.