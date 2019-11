Sprawa zastrzelonego Adama w Koninie. ‘’Fakty są o 180 stopni odmienne’’

Śledztwo ws. śmiertelnego postrzelenia w Koninie powinno być prowadzone przez inną prokuraturę – uważa pełnomocnik rodziny 21-latka mec. Michał Wąż. To dlatego, że "występują wątpliwości co do ewentualnej bezstronności". Co więcej, według prawnika okoliczności śmierci mężczyzny są "o 180 stopni odmienne od tych, które podają media".

Policjant postrzelił 21-latka w czwartek w Koninie. Wszystko wydarzyło się podczas próby wylegitymowania młodego mężczyzny i dwóch 15-latków. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń przekazanych mediom przez służby, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania, a goniący go funkcjonariusz użył broni, bo był do tego zmuszony.

W piątek Wirtualna Polska, powołując się na informacje śledczego znającego kulisy sprawy, pisała, że postrzelony w Koninie 21-latek ma ranę wlotową z przodu ciała, co mogłoby świadczyć o tym, że mężczyzna chciał zaatakować policjanta nożyczkami.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koninie. Jak jednak przekazał w sobotę mec. Wąż, sprawa powinna trafić do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Adwokat mówił, że w obecnej sytuacji "występują wątpliwości co do ewentualnej bezstronności w zakresie prowadzenia postępowania". "Jednostka, która współpracuje na szczeblu organizacyjnym, zawodowym z Komendą Miejską Policji w Koninie, z funkcjonariuszami tej komendy nie powinna prowadzić tego śledztwa. Dla dobra śledztwa, ze względu na wagę sprawy a w szczególności na odbiór społeczny zasadnym jest, aby sprawę tę prowadziła niezależna miejscowo prokuratura lub zespół prokuratorów powołany przez jednostkę nadrzędną do prowadzenia tego typu spraw" – powiedział.

Wniosek o przekazanie sprawy do poznańskiej jednostki ma zostać złożony w poniedziałek w konińskiej prokuraturze, przesłany do prokuratury regionalnej, krajowej oraz do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Okoliczności postrzelenia 21-latka w Koninie są inne?

Adwokat poinformował, że będzie chciał zapoznać się z teczką akt osobowych funkcjonariusza, który postrzelił 21-latka, a wniosek w tej sprawie już został złożony.

Zapewnił przy tym, że faktyczne okoliczności zdarzenia są "o 180 stopni odmienne od tych, które podają media".

Okoliczności zdarzenia, które są dotychczas podawane, w realiach szczątkowych informacji jakie posiadam, są zgoła odmienne

– powiedział. Mec. Michał Wąż dodał, że ojciec śmiertelnie postrzelonego Adama jest "w dramatycznej sytuacji".

Znajduje się w stanie zaawansowanej, patologicznej żałoby. Nie otrzymał żadnego wsparcia psychologicznego, nikt go nie odwiedził - mówię o funkcjonariuszach policji. Nikt się nie zainteresował ojcem, któremu zabito syna: nie ma wsparcia ze strony prokuratury, policji czy miasta

– podkreślił. Przypomnijmy, że w sprawę zaangażował się Zbigniew Stonoga, a na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował oświadczenie ojca postrzelonego 21-latka. Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w piątek zapowiedział, że o informacje w tej sprawie śmierci młodego mężczyzny zwróci się do policji i prokuratury.

