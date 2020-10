Aborcja w Polsce nielegalna. Czwartkowa decyzja Trybunału Konstytucyjnego ws. terminacji ciąży na mocy przesłanki eugenicznej – czyli w przypadku ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu, zagrażającego np. jego życiu – określiła ją jako niezgodną z konstytucją.

W związku z tym w czwartek wieczorem setki osób protestowały pod Trybunałem Konstytucyjnym, a później pod domem prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego w obronie praw kobiet. Policja brutalnie rozprawiła się z protestującymi – potraktowano ich gazem i armatkami wodnymi. Kolejne protesty odbędą się dziś – 0 19.00 pod domem Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu i w innych miejscach w całej Polsce. O wyroku Trybunału Konstytucyjnego piszą światowe media. "To koniec praw kobiet w Polsce" – takie głosy słychać od wczoraj w całym kraju.

Niektórych jednak decyzja TK zdecydowanie ucieszyła. Wśród entuzjastów złamania kompromisu aborcyjnego – za którego bezwarunkowym utrzymanie opowiadał się również ś.p. Prezydent Lech Kaczyński – jest m.in. Kaja Godek. Inicjatorka projektu "Zatrzymaj Aborcję" przemawiała po ogłoszeniu decyzji TK, a antyaborcyjni aktywiści w przypływie radości w pewnym momencie zaczęli ją podrzucać. Należy zaznaczyć, że nie miała na sobie maseczki – jak twierdzi, nie musi jej nosić ze względu na zaświadczenie lekarskie.

Aprobatę dla złamania kompromisu aborcyjnego wykazywał również Krzysztof Bosak z Konfederacji. W sieci znalazło się nagranie z czwartku, w którym pada pytanie skierowane do polityka.

Krzysztof Bosak został poproszony o komentarz dotyczący argumentu przeciwników zakazu aborcji - chodzi o sytuację w której "kobiety musiałyby kobiety patrzeć na nowonarodzone dzieci z poważnymi wadami, które i tak zaraz umrą”.

Jeżeli jakieś dziecko jest rzeczywiście z tak poważną wadą, że umrze w trakcie porodu czy po porodzie, no to po prostu umrze i to jest proces naturalny. Nie ma tutaj powodu, żeby traktować to...Przypomnijmy, że w tej chwili standardy medycyny prenatalnej, opieki położniczej... zresztą tutaj został powołany przez posłów Konfederacji zespół ds. opieki okołoporodowej i medycyna okresu prenatalnego życia jest bardzo rozwinięta, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Więcej dzisiaj jest możliwość usuwania i leczenia tych wad, które kiedyś były śmiertelne - odpowiada Bosak.

"Wolność wyboru dla wszystkich kobiet"

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Słowa te wywołały ogromne oburzenie.

"Brak normalnych, przyzwoitych słów na określenie kim jest Bosak" - napisał jeden z internautów.

"Szkoda słów, "Nie wierzę", "Obrzydliwe słowa", "Draństwo!" - to tylko niektóre z komentarzy pod wideo z udziałem Bosaka.

"Dlaczego wszystkim się wydaje że wiedzą co myśli matka, niech kobiety same decydują. Bo po wszystkim i tak wszystko jest na ich barkach. Wolność wyboru dla wszystkich kobiet" - wtóruje kolejny internauta.

"Mam nadzieję że Pan Krzysztof Bosak nigdy nie będzie musiał przeżywać tragedii męża, partnera i ojca któremu takie dziecko się urodziło. Czy w takim przypadku po prostu powie no umarło bo musiało???" - brzmi następny komentarz.

