Groźba rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest coraz bardziej realna. W obliczu niepokojących doniesień MSWiA już w weekend wysłało zapytania do samorządów o obiekty, w których można będzie zakwaterować uchodźców.

Samorządy mają wskazać miejsca, które mogłyby zostać przeznaczone na zakwaterowanie uchodźców. W weekend TVN24 dotarł do dokumentu Konstantego Radziwiłła, wojewody mazowieckiego, który w obliczu ewentualnej fali uchodźców miał wysłać pismo do wójtów i burmistrzów. Jest ono datowane na 9 lutego, a wojewoda zwraca się w nim z "pilną prośbą o skrupulatne przeanalizowanie i wskazanie listy obiektów, które mogą zostać przeznaczone do ewentualnego kwaterowania cudzoziemców".

Pod uwagę mają być brane hotele, hostele, ośrodki wypoczynkowe, szkoleniowe, schroniska, internaty, bursy oraz hale widowiskowe, targowe czy sportowe. "Istotne jest, aby potencjalnie wskazywane obiekty umożliwiały organizację usług zbiorowego zakwaterowania z dostępem do węzłów sanitarnych oraz możliwość zapewnienia wyżywienia w postaci cateringu lub kuchni" - podkreślił Radziwiłł.

Do tych informacji w niedzielę odniósł się szef MSWiA Mariusz Kamiński. "To oczywiste, że w związku z sytuacją na Ukrainie przygotowujemy się na różne scenariusze" - napisał.

Samorządy przygotowują się na falę uchodźców z Ukrainy

Doniesienia mediów potwierdził na Twitterze także prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

"Wojewodowie uruchomili kontakty z burmistrzami/prezydentami miast. Zostaliśmy poproszeni o wskazanie listy obiektów zakwaterowania dla uchodźców, liczby osób możliwych do przyjęcia, kosztów z tym związanych, czasu adaptacji budynków z rekomendacją do 48h" – napisał w mediach społecznościowych.

Jak sytuacja wygląda w poszczególnych miastach w Polsce? Deklaracje prezydentów na północy kraju zebrał reporter Radia ZET Maciej Bąk.

- Imponująco brzmiące 420 miejsc chcą zapewnić władze Elbląga. Chodzi tu jednak o szkolne sale gimnastyczne, w których warunki mogą być kiepskie. Olsztyn przygotował 60 miejsc w hotelu Relax, z kolei Sopot ma gotowe 12 dwuosobowych pokoi klubu lekkoatletycznego. Niczego, póki co, nie zaoferowała Gdynia. Od rzeczniczki usłyszałem, że miasto nie dysponuje takimi obiektami, nie nadaje się też do tego Gdynia Arena, o którą pytał wojewoda - relacjonował dziennikarz Radia ZET.

Warszawa przygotowała 30 miejsc, które mogłyby zostać wykorzystane dla uchodźców. - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie weryfikować te miejsca, podobnie jak te wskazywane przez inne samorządy i zdecyduje o włączeniu ich do swoich planów – mówiła Onetowi Monika Beuth-Lutyk.

Pismo do gmin wysłał także wojewoda małopolski, jednak rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Joanna Paździo nie chciała mówić o szczegółach. — Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa zadania wojewodów dotyczące przygotowań do ewentualnego przyjęcia uchodźców nie będą przez nas komentowane — zaznaczyła w rozmowie z Onetem.

