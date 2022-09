Gazociągi Nord Stream 1 i 2 zostały uszkodzone w pobliżu Bornholmu na Morzu Bałtyckim. Według najnowszych informacji gaz wydostaje się z dwóch miejsc w strefie szwedzkiej i dwóch w strefie duńskiej. W czwartek szwedzka straż poinformowała oficjalnie o czwartym wycieku.

Putin rozpoczął nowy etap wojny. Generał mówi, co może się wydarzyć

Premierzy Danii i Szwecji oświadczyli, że wycieki były prawdopodobnie wynikiem celowych działań. Rosja zaprzeczyła, że uderzyła w rurociągi. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał zarzuty "przewidywalnie głupimi i absurdalnymi". Jednak telewizja CNN podała, że w pobliżu wycieków przy gazociągu Nord Stream zaobserwowano rosyjskie okręty.

– Jeżeli uszkodzenie Nord Stream I i Nord Stream II było celowym i świadomym działaniem, to wpisze się jako przykład niszczenia infrastruktury krytycznej poza terenem stron, które prowadzą ze sobą wojnę. To jest poszerzanie trwającego konfliktu o kolejny wymiar: wojny zastępczej pomiędzy Rosją a Zachodem – powiedział gen. Stanisław Koziej w rozmowie z Wirtualną Polską.

Na życzenie Rosji w piątek po południu zostanie zwołana w trybie pilnym sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcona uszkodzeniu gazociągów. Według byłego szefa BBN Putin wykorzysta wydarzenia na Bałtyku do nowej fazy bezpośrednich starć w wojnie hybrydowej. – Pierwsze, co zrobi, to podczas najbliższego wystąpienia wskaże, że Rosji grożą niebezpieczeństwa. Zdarzenie na Bałtyku na pewno zostanie wykorzystane w ramach wojny informacyjnej – stwierdził.

Gen. Koziej dodał też, że w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych incydentów. – Takie akcje są wpisane w hybrydowe formy prowadzenia wojny podprogowej. [...] Możemy liczyć, że dojdzie do kolejnych ataków lub awarii, które nie będą miały konwencjonalnej formy, tylko np. cybernetyczną. Znalezienie winnego w takim przypadku jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe – wyjaśnił.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska