Tomasz Komenda otrzymał rentę specjalną pod koniec marca ubiegłego roku. Świadczenie wyniosło około 3300 zł miesięcznie netto. Jego wypłacanie miało się zakończyć za miesiąc. Jolanta Kopcińska w rozmowie z ''Faktem'' poinformowała, że premier zdecydował o przedłużeniu wypłacania renty specjalnej przez kolejne trzy lata.

W środę ''Wirtualna Polska'' podała, że Łukasz Szumowski (minister zdrowia) polecił zorganizowanie pilnej pomocy psychologicznej dla Tomasza Komendy.

Zły stan Tomasza Komendy

Tomasz Komenda, który został niesłusznie skazany za zabójstwo nastolatki w Miłoszycach w 1996, jest w złym stanie psychicznym i złej kondycji finansowej.

- Ma takie dołki, że odłożyliśmy na razie czynności związane z przygotowaniem wniosku o zadośćuczynienie. Tyle lat za kratami robi swoje – mówił mec. Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik Tomasza Komendy. Według Ćwiąkalskiego Komenda nie chce wracać do tego, co go spotkało i odmawia rozmów na ten temat.

W połowie marca Komenda został przez sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu warunkowo zwolniony z odbywania kary i wyszedł na wolność po 18 latach więzienia. Według prokuratury, która zgromadziła nowe dowody w tej sprawie, mężczyzna nie popełnił zbrodni, za którą został skazany.

Sąd Najwyższy uniewinnił w maju Tomasza Komendę skazanego prawomocnie w 2004 r. na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Tomasz Komenda spędził w więzieniu 18 lat. Z prośbą o ponowne zajęcie się sprawą Tomasza Komendy do ministra sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego zwrócili się w zeszłym roku rodzice Małgorzaty K. Śledztwo zostało wznowione w 2017 r.

