Tadeusz Rydzyk przemawiał w sobotę na 29. urodzinach Radia Maryja. W tym roku program uroczystości ze względu na pandemię koronawirusa był skromniejszy niż w poprzednich latach. W Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu pojawili się jednak niektórzy politycy Zjednoczonej Prawicy, m.in. ministrowie obrony Mariusz Błaszczak oraz sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. List prezydenta Andrzeja Dudy przed uroczystą mszą świętą odczytał minister w prezydenckiej kancelarii Adam Kwiatkowski.

Tadeusz Rydzyk o kościelnej pedofilii: ''To, że ksiądz zgrzeszył? A kto nie ma pokus?''

Dyrektor Radia Maryja w trakcie uroczystości zaczął mówić o biskupie Edwardzie Janiaku. Przypomnijmy, że duchowny był jednym z czarnych bohaterów filmu dokumentalnego Tomasza i Marka Sekielskich, opisującego przypadki pedofilii wśród księży. Premiera filmu "Zabawa w chowanego" odbyła się w połowie maja. Biskup kaliski Edward Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży. W czerwcu papież Franciszek zawiesił biskupa, a w październiku przyjął jego rezygnację.

- To jest współczesny męczennik. Media to zrobiły. Nie dajmy się katolicy! Że na jakiegoś księdza zaczną warczeć, jakieś filmidło zrobią, i wszyscy się potem trzęsą. Udowodnij, udowodnij winę! A nie ja mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem - mówi o. Tadeusz Rydzyk.

Redemptorysta stwierdził, że filmy dokumentalne o pedofilii w kościele to manipulacja i oszczerstwo. - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. [...] Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, co się dzieje - powiedział dyrektor Radia Maryja.

Jak relacjonuje ''Gazeta Wyborcza'', po zakończeniu wystąpienia o. Rydzyka, zgromadzeni na mszy bili mu brawo. Kamera telewizji Trwam robi zbliżenie na klaszczącego Antoniego Macierewicza. - My jesteśmy jedną rodziną bożą. [...] Trzymajmy się razem, bądźmy dębami! - apelował toruński redemptorysta.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza