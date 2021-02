Tłumy narciarzy na stoku w Szczyrku. "To nie zdjęcie z ubiegłego roku"

Stoki narciarskie w Polsce zaroiły się od stęsknionych za zimową aktywnością turystów. To efekt poluzowania obostrzeń. We wtorek do Szczyrku przyjechały tłumy narciarzy. Brakuje również miejsc do parkowania.

Obostrzenia związane z epidemią COVID-19 zostały w Polsce poluzowane od 12 lutego. Wznowiono funkcjonowanie hoteli i stoków narciarskich. Te w Szczyrku we wtorek przeżywają prawdziwe oblężenie. Korek oczekujących na wjazd do kurortu rozpoczynał się w Mesznej, od ronda przy zjeździe z ekspresowej 1.

Stoki narciarskie w Szczyrku pełne narciarzy. Brakuje miejsc, żeby zaparkować

Najwięcej narciarzy przyjechało do ośrodka Szczyrk Mountain Resort. Na wyjazd koleją gondolową na Halę Skrzyczeńską oczekiwały tłumy. "Informacja dla wszystkich osób stojących w korkach do Szczyrku - właśnie kończą się możliwości zaparkowania samochodu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Korek sięga Mesznej. Na stokach tłumy. To nie zdjęcie z ubiegłego sezonu - to sytuacja w chwili obecnej pod dolną stacją Szczyrk Mountain Resort" - poinformował portal bielskiedrogi.pl, pokazując w mediach społecznościowych zdjęcie nadesłane przez czytelniczkę.

"Miejmy nadzieje, że nie skończy się to 3. falą"; "Za chwilę zrobią nam lockdown do końca marca"; "Dystans społeczny - level Szczyrk"; "Gdybyście się zastanawiali, kiedy wrócą obostrzenia, odpowiadam - szybko, bardzo szybko" - pisali internauci.

Dyrektor marketingu i sprzedaży oraz rzecznik prasowy ośrodka Michał Słowioczek zapewnił jednak, że przestrzegany jest reżim sanitarny. - Obostrzenia obowiązują i są przestrzegane w ośrodku. Ustawione zostały specjalne bramki przed wejściem do gondoli, przez co kolejka do niej jest wydłużona. Narciarze oczekujący na wejście do wagonika są oddzieleni specjalnymi siatkami zabezpieczającymi, dzięki czemu utrzymują dystans – podkreślił.

- Gondola jest sercem ośrodka i tu się zawsze gromadzi najwięcej osób. Wagonikiem możemy przewozić maksymalnie siedem osób z 10. To powoduje, że kolejka jest nieco dłuższa. Nasz "skipatrol" zwraca jednak uwagę na zachowanie dystansu i zakładanie maseczek - dodał.

Słowioczek zaznaczył, że kolejek nie ma przy kasach ośrodka. - To oznacza, że większość narciarzy zaopatrzyła się w karnety przez internet. To też ma wpływ na bezpieczeństwo – zaznaczył.

Rzecznik bielskiej policji asp. szt. Roman Szybiak poinformował z kolei, że ruch pojazdów był wzmożony, ale nie wystąpiła potrzeba jego kierowania. - Po południu mogą wystąpić utrudnienia z wyjazdem ze Szczyrku, bo wtedy zaczną się powroty – powiedział.

