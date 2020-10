Wtyk amerykański zawitał do Polski. Brązowo-czarny owad z długimi odnóżami szuka teraz schronienia w polskich domach, budząc grozę i obrzydzenie wśród lokatorów. Wyjaśniamy, jak się go pozbyć.

Wtyk amerykański (leptoglossus occidentalis) to pluskwiak, którego jeszcze niedawno trudno było spotkać w Polsce. Od kilku lat utrudnia życie mieszkańcom miast, wchodząc na balkony i do mieszkań. Zaobserwować można go szczególnie jesienią, ponieważ wtedy szuka schronienia, aby przetrwać nadchodzącą zimę.

Wtyk amerykański - jak wygląda? Jak się go pozbyć?

Wtyk amerykański w Europie po raz pierwszy pojawił się w 1999 roku we Włoszech - prawdopodobnie na pokładzie statku. Do Polski zawitał w 2007 roku - najpierw do Wrocławia. Od tamtego czasu widziany był także w Warszawie, Poznaniu, w Bieszczadach, a nawet nad Bałtykiem.

Ten około 2-centrymetrowy owad ma charakterystyczny wygląd. Na brązowawym tułowiu znajdują się żółte plamki, a głowa jest brązowa lub czarna. Wtyk osiąga wielkość około 1,5-2 centymetrów. Ciało jest wydłużone, a najdłuższe są odnóża trzeciej pary. Na udach wtyka amerykańskiego znajdują się duże kolce.

Należy pamiętać, że wtyk jest szkodnikiem. Człowiekowi krzywdy nie zrobi, ewentualnie może wystraszyć, powoduje za to zamieranie drzew. Wysysa soki z szyszek i igieł, wysuszając rośliny. Czasem także uprzykrza życie domownikom. W rzadkich przypadkach może naruszyć rury instalacji wodnej.

Jak się pozbyć wtyka amerykańskiego? Jest to trudne, ponieważ owad ten uwielbia zakamarki i szczeliny. Może schronić się np. w rogu szafy lub szparach w podłodze. Najlepiej zrobić to za pomocą słoika. Szkodnika należy złapać w sposób delikatny, ponieważ wystraszony wydziela nieprzyjemny zapach.

Oglądaj

RadioZET.pl/"Gazeta Krakowska", "Poradnik Zdrowie"