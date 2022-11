"Było słychać dwa świsty". Przewodów w szoku po wybuchach. Jest też nagranie

Polski rząd wciąż nie potwierdził, co było przyczyną wybuchów w Przewodowie, które doprowadziły do śmierci dwóch osób. Natomiast mieszkańcy relacjonowali reporterowi Radia ZET Piotrowi Olejarzowi, że “słychać było dwa świsty, jeden za drugim”. - Podejrzewali, że to rakiety - słyszymy od jednego z mężczyzn.