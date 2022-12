KRRiT prowadzi postępowanie przeciw TVN. W tle skarga Macierewicza

Jak możemy przeczytać na stronach rządowych, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski "na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego" wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ukarania nadawcy TVN S.A. "w trybie określonym w art. 53 ust. 1 u.r.t.".

Postępowanie KRRiT przeciw TVN. W tle skarga Macierewicza

Postępowanie ma ustalić, czy wyemitowany na antenie TVN i TVN24 reportaż „Czarno na białym: siła kłamstwa”, dotyczący śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej, "zawiera treści naruszające art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, poprzez propagowanie nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu".

"Przewodniczący KRRiT będzie również badać w jakim stopniu ewentualne rozpowszechnianie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji narusza warunki koncesji udzielonej TVN S.A. na nadawanie programu pn. TVN" - czytamy w komunikacie na gov.pl. Skargę do KRRiT złożył przewodniczący podkomisji smoleńskiej i były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który jest jednym z bohaterów wspomnianego wyżej materiału.

Podkomisja Macierewicza ukrywała dowody ws. Smoleńska?

W wyemitowanym we wrześniu w programie "Czarno na białym: siła kłamstwa" w TVN24 przedstawiono materiały, wskazujące na to, że podkomisja Antoniego Macierewicza dysponowała wynikami badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w skrzydle prezydenckiego samolotu Tu-154 lecącego do Smoleńska, a które nie zostały opublikowane.

W programie podano, że co najmniej od grudnia 2020 roku Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii z 2010 roku. Zarzuty te odpierał później sam zainteresowany.

W oświadczeniu napisał, że komisja "opublikowała wszystkie wyniki symulacji NIAR (National Institute of Aviation Research, amerykańskiego instytutu badającego katastrofę - red.) zgodnie z obowiązującym kontraktem, ukazujące skutki rozbicia samolotu uderzającego w ziemię według założeń komisji Millera [Jerzego, w 2010 roku szefa MSWiA - red.]". Z kolei w rozmowie z PAP.PL zapowiedział, że nie wyklucza podjęcia "kroków prawnych" przeciw TVN. Twierdził, że reportaż zawiera "szokujące oszustwa i kłamstwa".

